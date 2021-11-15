高雄國賓危老改建 將轉型飯店式服務豪宅

連鎖飯店業者國賓 (2704-TW) 今 (15) 日發布重訊公告，與厚生 (2107-TW) 和大陸建設簽訂高雄國賓合作開發案契約書，將重新打造飯店加飯店式服務豪宅，同時保留國賓具競爭力的餐飲品牌，例如榮獲米其林一星的 A CUT 牛排館。

國賓說明，高雄國賓大飯店已有 40 年歷史，恰巧近年來政府積極推動的危老改建計劃，為活化公司資產，將攜手大陸建設進行合建計畫。

高雄國賓土地面積 2026 坪，土地使用分區為第五種商業區，除取得基準容積率 840% 外，另可加計危老重建申請的獎勵容積。

國賓指出，本案由國賓、大陸建設和厚生三方採共同合作、共同開發模式，預計出售 50% 土地價款約 23.98 億元，而合建分配比例為地主 37%、建方 63%，初步規劃比照台北國賓申請危老重建，重新打造飯店加飯店式服務豪宅。

國賓強調，未來除了繼續保留國賓餐飲的口碑與優勢，例如榮獲米其林一星的 A CUT 牛排館，以及川粵合併的正宗高級中餐廳，也會重新定位 VIP 頂級套房服務的專業，樂觀看待在打造出五星級飯店服務的豪宅後，未來將是高雄愛河畔最閃亮的國際級新地標。