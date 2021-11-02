國賓台北、高雄危老改建拚轉型 將導入日系連鎖品牌

連鎖飯店業者國賓 (2704-TW) 今 (2) 日宣布與日本東京 Palace Hotel 簽訂合意書，藉此導入 Palace Hotel 品牌，為活化資產，董事會也通過將高雄國賓進行合作開發事宜。

國賓說明，台北國賓飯店已向台北市政府提出危老改建申請核准在案，目前已與日本 Palace Hotel 簽署基本合意書，訂明年 1 月正式簽訂品牌授權和客房委託經營管理合約。

由於國賓一向以日系服務為營運主軸，與歐美國際的飯店品牌做出差異化，此次國賓與東京 Palace Hotel 簽合意書，是希望強化日系的品牌服務定位，合作細節都還在談，未來不排除增設日系餐廳，對於客房業務，國賓則轉為業主型態。

另一方面，為提升資產使用價值，國賓董事會決議授權董事長依市場行情為準的合理範圍，洽談高雄國賓改建，循台北國賓模式，希望將既有資產依飯店市場的變化來調整，未來的合作對象也受到業界矚目。

國賓前三季合併營收 10.89 億元，年減 24.11%，營業毛利 1.67 億元，年減近 54%，毛利率 15.34%，年減 9.94 個百分點，營業虧損 2.96 億元，較去年同期營業虧損擴大約 72%，稅後虧損 0.52 億元，每股虧損 0.14 元。

不過，由於業外挹注，國賓第三季轉虧為盈，單季合併營收 2.63 億元，年減 52%，營業毛損約 500 萬元，年減近 54%，毛利率 - 1.9%，年減 20.6 個百分點，營業虧損 1.3 億元，稅後純益 0.69 億元，年減 27%，每股純益 0.19 元。