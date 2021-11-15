殼牌計畫結束雙重股權結構 納稅地遷往英國

荷蘭皇家殼牌 (Royal Dutch Shell PLC) 周一 (15 日) 表示，計畫取消當前的雙重股權結構，將公司納稅所在地自荷蘭遷往英國，並將公司全名更改為「殼牌」(Shell PLC)。

皇家殼牌表示，終止長期採用的雙重股權結構意在讓投資人更容易對公司進行評價，並幫助提高股東報酬，上述重組計畫預計下月進行股東投票。

皇家殼牌董事長 Andrew Mackenzie 透過聲明表示，這項行動將幫助公司在單一國家的稅制與法律管轄範圍內，實現股權結構正常化，並提升公司競爭力。

荷蘭皇家石油公司 (Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij) 和殼牌運輸與貿易公司 (Shell Transport & Trading Co) 在 2005 年合併為當前的荷蘭皇家殼牌，公司註冊地位於英國，納稅所在地則位於荷蘭，並採用雙重股權結構。

針對上述消息，荷蘭政府表示，對於皇家殼牌將總部遷往英國的計畫深感遺憾。

在皇家殼牌宣布該項決定之際，該公司與荷蘭的關係近期日益緊張。

為因應綠色能源趨勢，荷蘭最大公職人員退休基金 ABP 上月宣布，最慢 2023 年 Q1 起將拋售所有化石燃料公司的持股，包含皇家殼牌，此外，荷蘭海牙法院 5 月時裁定，皇家殼牌在一場與環保人士的訴訟案中敗訴，該公司必須在 2030 年底前將全球碳排量減至 2019 年的 45%。