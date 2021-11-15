「鬼滅之刃 x 全日空」特別企劃 彩繪客機將翱翔天際

日本全日空 (ANA)15 日宣布該公司和人氣動漫「鬼滅之刃」的共同企劃，從 2021 年 12 月起為期一年。

鬼滅之刃 x 全日空的共同企劃內容，將從 12 月 1 日起在日本國內線及國際線的客艙內，提供鬼滅之刃原聲帶和卡通等娛樂內容；此外在日本國內線也將使用特殊設計的限定紙杯，並贈送機內限定的遊戲紙牌給兒童乘客。

另外，空服員也將穿上特別設計的圍裙，客艙內的廣播內容也會有所不同、將融入鬼滅之刃的特殊風格。

屆時乘客們除了可在搭機時觀看「鬼滅之刃竈門炭治郎立志篇」的 26 集電視卡通之外，還可欣賞「鬼滅之刃竈門炭治郎立志篇」電視卡通原聲帶、以及「鬼滅之刃交響音樂會 - 鬼滅之奏」當中的各 5 首曲目。提供內容因搭機期間而異。

而在接下來，全日空也將陸續推出兩架噴上「鬼滅之刃」劇中主要角色，炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助的波音 767-300ER 彩繪客機，預計在 2021 年度當中飛向天際。首架鬼滅之刃彩繪客機，將於 2022 年 1 月底投入日本國內線的營運。

鬼滅之刃彩繪客機 (圖片擷取自 ANA 官網)

另外在活動期間，搭乘日本國內線的旅客，也將有機會抽中金屬別針，全日空也規劃推出限定商品、並實施遊覽飛行等特別企劃活動。