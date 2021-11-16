不只特斯拉 大賣空本尊放棄做空ARK基金、美債ETF

最新資料顯示，電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞 (Michael Burry) 現階段除了大幅放棄做空特斯拉外，還回補方舟投資 (ARK) 的 ARK 創新 ETF，以及 20 年期美債 ETF 的空頭部位。

據周一 (15 日) 公布的第三季交易數據，截至 9 月底，貝瑞創立並擔任執行長的 Scion 資產管理空頭部位大幅刪減，放棄的做空標的包含 ARK 創新 ETF、特斯拉 (TSLA-US) ，以及 iShares 20 年期美國國債 ETF。

貝瑞很可能仍使用店頭股權選擇權 (OTC option) 來對這些標的做空， 不過相關交易不會出現在該份監管文件中。從文件無法得知做空成功與否，貝瑞上個月出面透露已放棄做空特斯拉，並聲稱回補該部位僅是一筆普通交易。

在 2008 年金融危機之前，貝瑞選擇做空抵押擔保證券 (MBS) 一戰成名，並成為暢銷小說「大賣空」 (The Big Short) 中教課書式的案例。

9 月資料顯示，今年 6 月底，Scion 對 ARK 創新 ETF (ARKK-US) 空頭部位約 23.5 萬股，美國國債 ETF (TLT-US) 部位 190 萬股，特斯拉空頭部位則超過 100 萬股。ARK 創新 ETF 第三季下跌超過 15%，美債 ETF 變化不大，特斯拉則上漲 14%。

馬斯克最近在推特開投票賣股事件也遭到貝瑞連番批評，貝瑞堅稱馬斯克打算賣出 10% 持股的計畫並非為了節稅等原因，而僅僅想逢高出售特斯拉，更直指特斯拉是金融市場中正在發生的泡沫之一。

在得知貝瑞做空方舟主要 ETF 後，被譽為「女股神」的方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 認為，貝瑞可能不明白 ARK 投資背後的基本面論述。

除了空頭部位外，Scion 最大多頭部位是 CVS 藥局連鎖 (CVS-US) 的 20 萬股股份。Scion 並宣布下調 CoreCivic、Geo Group 的部位，新建立的部位則包含洛克希德馬丁 (LMT-US)、 Now 和 Scynexis(SCYX-US)。