亞馬遜遠端醫療服務報喜 與大客戶希爾頓酒店簽約

電商巨擘亞馬遜周一（15 日）表示，已與希爾頓酒店 (HLT-US) 達成協議，將提供後者遠端醫療服務「Amazon Care」，為剛起步的醫療保健業務贏得重要客戶，不過亞馬遜並未透露費用細節。

希爾頓酒店是亞馬遜遠端醫療服務的第二個客戶，先前健身設備製造商 Precor 已與亞馬遜簽約，為旗下員工提供醫療服務，這意味著亞馬遜打算繼續用這套模式顛覆醫療保健業。

截至 2020 年 12 月 31 日，希爾頓酒店在全球約有 14.1 萬名員工，明年所有參加該公司健康計畫的美國員工都能享有亞馬遜遠端醫療服務。

Amazon Care 最初是專為亞馬遜員工及其家人設置的遠端醫療平台，用戶可透過文字訊息或視訊向醫護人員諮詢，並根據需求提供到府醫療診察服務，該服務在今年夏天開始招攬外部企業客戶。

亞馬遜醫療服務負責人 Kristen Helton 表示，與希爾頓的交易彰顯公司足以向全美企業提供醫療服務的能力。未來希爾頓旗下員工透過文字諮詢的醫療服務不收費，而視訊與到府診察則會收取少量費用。

Helton 認為，未來人工智慧 (AI) 將能在該服務發揮更大作用，不過在技術成熟前，仍會有臨床醫師參與其中。她表示，儘管人與人之間的聯繫仍非常重要，但亞馬遜正在尋求技術減少護理人員的後期護理工作，並降低成本。

亞馬遜 Amazon Care 最大的競爭對手是 Teladoc，後者為遠端醫療產業的領導者。周一簽約消息曝光後，Teladoc(TDOC-US) 股價應聲下跌 1.09% 至每股 134.93 美元，而亞馬遜 (AMZN-US) 股價則上漲 0.58% 至每股 3,545.68 美元。