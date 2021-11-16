陸系手機晶片需求助攻+多元化策略奏效 高通有望擺脫蘋果陰霾繼續成長

iPhone 供應商高通 (QCOM-US) 的成長長期與蘋果緊密連結，在蘋果改採自研晶片之際，高通也加速其它業務布局，華爾街看好該公司將在沒有蘋果的情況下持續成長。

高通即將在周二股東會就虛擬實境 (VR)、自駕車到電信設備等所有領域公布晶片業務拓展計畫，華爾街分析師認為，蘋果採用自行研發晶片，未來並不會對高通的獲利帶來多大影響。

高通是作為蘋果手機數據機 (Modem) 晶片供應商，不過 Bernstein 分析師 Stacy Ragson 表示，高通營收實際上受到蘋果採用自行設計晶片的影響已經很小。這主要歸因於高通現任執行長 Cristiano Amon 過去幾年擔任晶片部門主管時實施的多元化策略，助公司開始降低對蘋果訂單的依賴。

高通本月初表示，預估 2022 年度調整後 EPS 將比 2021 年成長超過 20%，據 Refinitiv 的數據，華爾街此前僅預估成長 12.5%，自高通給出樂觀財測以來，該股已上漲近 19%。

Amon 表示，任何與蘋果訂單以外的合作，都有利企業多元化策略的商業模式，高通擁有大量的設備，如果有機會將很樂意供應其他客戶晶片。

Evercore ISI 分析師 CJ Muse 認為，對蘋果的業務可能不會一下子下降， 但蘋果離開只是時間上的問題。CFRA 研究的分析師 Angelo Zino 表示，蘋果可能會分階段斷開對高通的依賴，蘋果目前只有一、兩款產品使用自家晶片。

與此同時，高通在 Android 手機市占率也有所提高，因為高通的客戶正在填補華為退出手機市占遺留的空缺。

Moor Insights & Strategy 創辦人 Patrick Moorhead 表示，高通中國手機晶片業務營收成長將優於蘋果晶片業務的成長速度，這有助於抵消蘋果任何砍單壓力。

不過，同時間強勁競爭者聯發科 (2454-TW) 正在急起直追，即將發布的天璣 2000 有機會在中國中高階手機市場與高通即將發布的驍龍 898 一同較勁。