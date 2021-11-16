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陸系手機晶片需求助攻+多元化策略奏效 高通有望擺脫蘋果陰霾繼續成長

鉅亨網編譯張博翔
陸系手機晶片需求助攻+多元化策略奏效 高通有望擺脫蘋果陰霾繼續成長（圖：AFP）
陸系手機晶片需求助攻+多元化策略奏效 高通有望擺脫蘋果陰霾繼續成長（圖：AFP）
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高通中國手機業者晶片需求多元化策略蘋果自研晶片產業半導體晶片

iPhone 供應商高通 (QCOM-US) 的成長長期與蘋果緊密連結，在蘋果改採自研晶片之際，高通也加速其它業務布局，華爾街看好該公司將在沒有蘋果的情況下持續成長。

高通即將在周二股東會就虛擬實境 (VR)、自駕車到電信設備等所有領域公布晶片業務拓展計畫，華爾街分析師認為，蘋果採用自行研發晶片，未來並不會對高通的獲利帶來多大影響。

高通是作為蘋果手機數據機 (Modem) 晶片供應商，不過 Bernstein 分析師 Stacy Ragson 表示，高通營收實際上受到蘋果採用自行設計晶片的影響已經很小。這主要歸因於高通現任執行長 Cristiano Amon 過去幾年擔任晶片部門主管時實施的多元化策略，助公司開始降低對蘋果訂單的依賴。

高通本月初表示，預估 2022 年度調整後 EPS 將比 2021 年成長超過 20%，據 Refinitiv 的數據，華爾街此前僅預估成長 12.5%，自高通給出樂觀財測以來，該股已上漲近 19%。

Amon 表示，任何與蘋果訂單以外的合作，都有利企業多元化策略的商業模式，高通擁有大量的設備，如果有機會將很樂意供應其他客戶晶片。

Evercore ISI 分析師 CJ Muse 認為，對蘋果的業務可能不會一下子下降， 但蘋果離開只是時間上的問題。CFRA 研究的分析師 Angelo Zino 表示，蘋果可能會分階段斷開對高通的依賴，蘋果目前只有一、兩款產品使用自家晶片。

與此同時，高通在 Android 手機市占率也有所提高，因為高通的客戶正在填補華為退出手機市占遺留的空缺。

Moor Insights & Strategy 創辦人 Patrick Moorhead 表示，高通中國手機晶片業務營收成長將優於蘋果晶片業務的成長速度，這有助於抵消蘋果任何砍單壓力。

不過，同時間強勁競爭者聯發科 (2454-TW) 正在急起直追，即將發布的天璣 2000 有機會在中國中高階手機市場與高通即將發布的驍龍 898 一同較勁。

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