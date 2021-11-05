手機晶片銷售年增56%！高盛升評高通噴逾10%

週四 (4 日) 全球最大智慧手機晶片商高通最新財報、財測俱佳，高盛升評至「買入」後，高通股價自開盤後一路噴高逾 10%。

高通發布令人印象深刻的第四季財報 (9 月 26 日止) 後，多元化的商業模式成為市場熱議焦點。

高通 Non-GAAP 營收達 93.21 億美元，年增 43%，稀釋後 EPS 達 2.55 美元，皆優於預期。最令華爾街振奮的是，儘管蘋果因供應鏈限制遭遇業務逆風，高通的晶片與軟體業務達 77 億美元，年增 56%。

此外，高通多角化經營也使其實力不斷擴大，物聯網 (IoT) 第四季成長 66% 至 15.4 億美元，車用晶片營收 2.7 億美元，年增 44%，皆顯示不受供應鏈限制的影響。

高通首席執行長 Cristiano Amon 稱，高通在汽車和物聯網 (IoT) 等領域的多元化戰略取得成功 (圖片：AFP)

高通首席執行長 Cristiano Amon 週三表示，該公司財測前景證明其在汽車和物聯網 (IoT) 等領域的「技術路線圖和收入多元化戰略」取得成功。

高盛分析師週四 Rod Hall 將高通股價評級從「中性」上調為「買入」，並將高通目標價上調至每股 194 美元。

Hall 將高通升評的主因之一是「基於高階 Android 手機需求前景，以及高通其他業務線更廣泛積極的預期。」

與此同時，Piper Sandler 分析師週三表示，鑑於高通在 Android 市場的實力，高通是其首選的大盤股，將其目標價從 175 美元上調至 190 美元。

Piper Sandler 分析師寫道：「高通無論是近期還是長期都處於非常有利的位置，其 Android 手機的實力有助於抵消蘋果棄用高通的任何風險。」

Piper Sandler 分析師表示，高通還搭上 5G 增長和汽車發展的順風車。

全球晶片短缺，蘋果上月 28 日公布令人失望的財報，蘋果銷售額減少了多達 60 億美元，即便蘋果也無法倖免於供應限制，華爾街擔憂蔓延，高通之前股價表現嚴重落後於大盤。

週四高通 (QCOM-US) 回收數月前的失地，其股價噴漲逾 10%，暫報每股 155.82 美元。