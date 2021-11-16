【Wen姐筆記】再闖17700？外資算計台指結算

台股昨日外資融資持續歸隊，加上內資投信敲邊鼓，加權指數在久違 14 周之後，終於又登上 17600 點! 以多頭氣勢來看，再闖 17700 點城池，順理成章，不過投資人得留意，明日為 11 月台指結算，外資連續買超，並回補台指期空單倉位，算計盡在其中! 多空短線強弱分界為 17633 點。關鍵點位為 17588、17666 與 17717 點。

多方昨日成功以跳空方式，越過 17555 點，因此 17555 點也轉為下方最關鍵支撐位置，17600 點兩端哨站為 17588 與 17616 點，但 17633 與 17666 點則是短線上多空兵家必爭之地，如果多方要挺進 17700 點，兩端哨站為 17688 與 17717 點，如能收復，今年台股倒數一個半月將有機會再拉尾攀高！再挑戰 17747 與 17800 點，17800 點兩端哨站為 17777 與 17823 點。如能闖過，將可取得挑戰 18000 點挑戰權!

但如 17555 點未能挺住，需留意短線獲利下車賣壓，多方要再北上仍得再花點時間與功夫，如再回測 17500 點，兩端哨站為 17520 與 17486 點，不宜棄守，否則回檔幅度恐擴大，續往 17447 與 17400 點回測，17400 點兩端哨站為 17426 與 17383 點，棄守多方攻勢將明顯降溫!

台股以碎步墊高方式，持續北上，短線上短多緊抓控盤權，價量關係尚無敗筆! 短線上多頭可用之兵仍相當多，昨日聯發科加入千金陣營，帶動 IC 設計，台積電、聯電與鴻海等權值股仍按兵不動。如多方要急攻指數，權值股發動為必要條件。但只要權值股能夠守穩，大盤維持在 5 日均線之上，中小型股仍可望延續輪動活蹦亂跳格局! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)