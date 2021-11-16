〈書摘〉成為甘霖：愛與鼓舞的經商之道 歐陽明的初心、願景與實現

回想二十幾年前，筆者也還是個青壯年，有幸參與幾位創業有成的老闆們的聯誼會。二十幾年來，這個磐石會沒有像其他聯誼會流於形式的餐會，卻是越來越受到矚目，成為中部產業界的代言人聚會。磐石會也是政府不可忽略的中部產經建言中心。

磐石會員多為白手起家，從無到有，從有到富有，不僅創造了個人財富，而且培育人才為臺灣經濟奇蹟注入新動力，現今整個中彰投地區已成為臺灣乃至於全球產業關鍵零組件的供應中心。

隨著時間的發展，早期加入磐石會會員，從滿腹熱情與抱負、衝勁十足的中年創業家，他們的企業面臨過石油危機、全球資訊產業泡沫化、美國 911 恐怖攻擊事件、SARS 疫情、金融海嘯、台幣升值及現在的新冠疫情，經過這些外在事件的考驗，雖然他們歲數越來越大、體力也在衰退，但他們的企業卻是越來越壯大。

認識歐陽明先生是在參加磐石會的活動。他一直給人的印象是，文質彬彬的氣質、卻又是位實事求是的企業家。歐陽明先生其實就是中部創業家中的一個成功典範，本身具有堅忍不拔的毅力，及千萬人吾往矣的勇氣，雖然也遇見橫逆與困頓，但終究成就一方事業，這看似簡單的人生：有人成就小事業，有人成就大事業；但細數一個事業的成敗，總可以看出一些出類拔眾、卓爾不凡之處。

從深入採訪歐陽明先生和他的重要幹部中，學習到所謂的「一條線鐵律」。「一條線鐵律」並不是歐陽明先生創立的理論，但筆者認為這個的確是一個絕妙的創見，唯有心思清澈者能夠將它闡述出來，所以筆者為它定了個名稱。一個事業，如果只有定下一個起點，一個終點，它的成就就在於期間的膨脹率；但它的缺點是：它有終點。如果能在一個事業的時程中，反覆檢視起和終的兩端，也包括中程，看看掌握住甚麼？有什麼沒掌握住？當然還要在兩端之外做延伸，凡是知道自己掌握得不足，下決心去完成它，那事業的掌握幅度就越強，也就越能做好一件事了。這樣的事業，既有長度，還有寬度跟厚度！

在編著過程中，與歐陽明先生有幾次深刻的談話，有次他忍不住吟起漢朝劉邦「大風歌」的古詩：「大風起兮雲飛揚，威加海內兮歸故鄉，安得猛士兮守四方。」說這首詩是「對我吟詩」，好一個生存在當代而仍懷抱「我是被挑選的人」的豪情壯志。對於被寫入這一部書的主角，他則很謙虛地說：「書本描述的我，是寫我的一個職務，不是寫一個驕傲。」令筆著感慨又佩服！

光一個人是做不了大事業的，總是身邊得有一群對的人，他的父母、妻子、妹妹、兒子及好幾位工作夥伴，甚至昔日競爭對手，都互相成為生命中的貴人。歐陽明先生的公而忘私，總是把員工福利擺在第一位置，員工們也都相知相挺，若套用現今時尚用語：「臺灣最美的風景」，指的就是這份人文底蘊，經年積累所發揮出來的影響力。

筆者從一九九八年憑藉幾年工作的厚膽，開始義務協助磐石會作活動策劃，一幌已跟磐石會結緣相識二十多年，磐石會是一個溫床，也是一個平台，匯聚了許多像歐陽明這樣的創業家，引磐石會的立會精神「對事業的執著，對生命的熱愛，對目標全力以赴」，可說是完整地闡述了讓人敬佩的這些企業家們對臺灣這片土地所做的貢獻，因而有一股召喚，催促筆者編撰這些篇章，期間巧逢謝瑤玲小姐，她是逢甲大學商學管理博士、又有三十餘年產業服務經驗，對企業各種營運與管理有敏銳見地，故特邀請她與我共同撰寫。感謝磐石會創始人謝平上先生為本書寫序，從他的角度為本書做了一些補述。尤其特別感謝胡志強先生，在筆者提出央請之時，立馬允諾為歐陽明這位好朋友的故事書寫序文，道出大愛的本質，增添本書的光彩。

歐陽明的故事，是一個開啟，期盼故事的公開，喚起更多的歐陽們，期待有美善的因果，大家得能共享祥和樂土！

來源：時報出版