〈書摘〉喂！不要玩文物：魔性哏圖懶人包

【驄穎姊姊的話】

大朋友和小朋友，你們好呀！我是喜歡畫畫和旅行的驄穎姊姊，除此之外，我更喜歡探索奇奇怪怪的歷史文化知識。

我經常在旅行時去各地的博物館打卡，對我來說，每一件文物都是歷史的見證者；每次凝望它們時，都能感受到歲月斑駁的痕跡，以及背後的故事。

當我在南京博物院參訪時，走過歷史館的長廊，彷彿穿越一般，忽然覺得裡面的文物變得生動起來，特別是那些形態各異的陶俑，如同動畫人物。它們身穿不同服飾，做著有趣的動作，就像在我眼前呈現著一段段小品故事，我沉浸其中，在想像中馳騁，可以獨自快樂一整天。

例如書中收錄的「國民健康操預備」這一幅哏圖（見 p.35），原型是漢代的侍女俑，因為歲月的風化，它的原始面目已經模糊，但在陳列時，被擺放在一排排陶俑前面，看上去就像一個公園或廣場舞的領舞者，趣味橫生。那一瞬間，我萌生要畫一組現代版陶俑的念頭，便有了這本書的誕生。

希望在這種現代與歷史的碰撞中，各位大朋友和小朋友能感受到不一樣的火花！

【新石器時代】

‧ 豬形陶罐

館藏地：南京博物院

這件陶罐出土於江蘇高郵的龍虯莊遺址，這是一處距今七千. 五千年的遠古人類遺跡。這個陶罐造型憨態可掬，表情生動有趣，好似現在的存錢筒，那麼，當時的人們為什麼要製作這種造型陶罐呢？

原來啊！龍虯莊的先民們原本居住在北方，遷移到龍虯莊以前，他們就學會飼養家豬，豬肉是他們重要的肉類食物，養豬的家庭便是富裕人家。這樣的家庭裡如果有人死去，家人們便會製作家豬造型的陶罐隨葬，希望死去的人在另一個世界繼續享受這種富足。

【新石器時代】

‧ 人頭壺

館藏地：西安半坡博物館

這件人頭壺來自陝西洛南的焦村遺址，是六千多年前的產物。人頭面部表情十分柔和，整體形狀仿照孕婦製成。

這六千多年前的壺，人頭部分的頭髮井然有序，說明當時的人已經有對美的追求，學會打扮自己，懂得如何整理髮髻，而不是頂著一頭亂髮。

往壺裡倒水進去後會發現這把壺有點「恐怖」，因為水會從陶人的雙眼和嘴巴流出來，就像是母親的眼中流出淚水。或許是表現女人孕育孩子的不易，用這種造型讚頌母親含辛茹苦撫養孩子的愛與奉獻。

【新石器時代】

‧ 興隆溝陶人

館藏地：內蒙古史前文化博物館

這尊陶人出土於內蒙古赤峰市的興隆溝遺址，距今已五千三百年。

它是怎麼被發現的呢？二○一二年，考古人員在興隆溝發現幾片特殊的紅陶片，經過連日搜索，又找到幾千片碎片，最終拼合成一尊完整的人身像。

這個人像是誰呢？當時此地盛行崇拜女神的文化，女性神像發現較多。而這個盤腿、張嘴的人像明顯是男性，所以應該不是神像，是什麼人被製作成如此複雜精美的塑像呢？他必定身分地位崇高，可能是當地的王者，也可能是一名男覡（巫師），你們看，張開的嘴是不是很像在念誦祝詞呢？

【新石器時代】

‧ 青銅立人像

館藏地：三星堆博物館

這是一件高達二百六十公分的大型青銅人像，來自於距今五千. 三千年的古蜀文明，是著名的四川廣漢三星堆遺址中最具代表性的出土文物。人像頭戴高冠，身上衣服紋飾繁複精美，腳戴足鐲，赤足站立於方形怪獸座上。人像兩手中空，兩臂環抱於胸前，像是原本抱著什麼東西一樣。

這尊巨大的立人雕像究竟象徵什麼身分呢？可能是主持祭神儀式的巫師，穿的是巫師的法衣，也可能表現一代蜀王的形象，還可能直接表現神靈本身，總之，他是三星堆古蜀國最具權威性的領袖人物。

來源：時報出版