〈工研院新院士〉談蔣尚義辭任 吳敏求：高階人才回流 台灣多數廠商應不敢雇用

中國晶圓代工廠中芯國際 (0981-CN) 副董座蔣尚義辭任，引起國內半導體產業關注，記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求今 (16) 日表示，從目前訊息來看，台灣半導體高階人才若從中國回台發展，多數廠商應都不太敢雇用。

吳敏求今日獲頒第十屆工研院院士，授證典禮前被問及蔣尚義日前辭任中芯國際副董事長一事表示，自己不曉得中芯情況，很難評論。

吳敏求認為，很多台灣高階人才去中國半導體產業，將 know-how 教給中國廠商後又回來，對台灣產業負面影響較多。

吳敏求也分享個人事業發展經驗，及致力培育台灣人才的過程，他指出，旺宏是自己白手起家的企業，32 年前從美國回到台灣後，與股東前後募集新台幣約 24 億元後，就開始創業，靠自己努力做到今天的成果。

吳敏求認為，雖然創業過程辛苦，旺宏也不如其他公司有名，但在台灣也做了一些事；第一，台灣半導體產業發展得這麼厲害，起因於 32 年前自己回國時建立電腦化工廠，將統計學與半導體結合，當時就已在做數位轉型，這項技術確實對台灣半導體生產有很大的貢獻。

吳敏求指出，第二，1994 年時就向當時經建會建議，台灣有科技股，應該建立第三類上市機制，而後第三類順利推行，旺宏也成為第一家在第三類上市的公司，促成台灣科技股上市風潮，科技廠也能因此取得更多資金，對台灣整體科技發展有非常正面幫助。

吳敏求表示，第三，旺宏一直努力將科技發展視為己任，因此創辦金矽獎，讓所有大學電子電機學士、碩博士生參與比賽，截至目前共 1 萬多師生參與，對台灣 IC 設計能力提升有很大幫助。

第四，2 年前吳敏求在母校成大設立智慧運算學院，目標是要尋找世界第一流運算相關教授來台，訓練台灣學生，培育具前瞻性的人才。

被問及蔣尚義日前辭任中芯國際副董事長一事，吳敏求則說，從目前訊息來看，中芯似乎不希望有台灣人在董事會內並擔任成員。

吳敏求強調，許多台灣高階人才去中國半導體產業，將 know-how 教給中國廠商後又回來，對台灣產業負面影響較多，若回來台灣，應該多數廠商都會不敢雇用。

另外，任天堂因晶片短缺下修今年主機出貨量，吳敏求表示，旺宏供貨上未遇到問題，將全數支援任天堂下的訂單，任天堂晶片短缺應與其他主機零組件有關。