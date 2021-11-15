蔣尚義離開中芯 盧超群：可邀請回台指導或講學

中國晶圓代工廠中芯國際 (0981-CN) 日前傳出副董座蔣尚義辭任，引起國內半導體產業高度關注，對此，鈺創 (5351-TW) 董事長盧超群今 (15) 日表示，若能請到蔣尚義回台再指導或講學，絕對不吝邀請。

李國鼎科技發展基金會今日下午召開紀念論壇記者會，盧超群除緬懷和已故資政李國鼎的相識外，更暢談台灣半導體的過去和未來願景，也說台灣半導體產業花 15 年時間，才突破 1 兆元產值，但只用一年時間，今年產值就可望由去年的 3 兆多元、成長至 4.1 兆元。

盧超群也認為，未來在智慧型手機之後的 5 大殺手級應用，包括 HPC、AI、元宇宙，及 5G 和 WIFI 6 與 WIFI 7，最後一個應用就是異質整合成顯學。

被問及蔣尚義日前辭任中芯國際副董事長一事，盧超群表示，要有一定的環境才能讓半導體人才能發揮，若中國少了蔣尚義這類重量半導體人才，未來能否自行培育，值得密切關注。

盧超群並說，蔣尚義是自己很敬重的前輩，台灣半導體產業能成功，是用服務及與人為善方法產生價值，若能邀請蔣尚義回台再指導或講學，都是很好的。

中磊 (5388-TW) 董事長王伯元也認為，要跳槽前要先衡量利弊得失，要有全盤規劃，這也給台灣人才借鏡，跑去中國會不會水土不服，值得考慮。

中芯國際 11 日晚間公告，副董事長兼執行董事蔣尚義辭任，盼有更多時間陪伴家人；蔣尚義過去曾任台積電 (2330-TW) 共同營運長，由武漢新芯回鍋中芯國際才不到 1 年時間，加上中芯正處於營運上升期，辭職引起外界關注。