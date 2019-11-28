〈新光金法說〉新光銀財管強勁、元富證自營亮眼 金控獲利三大引擎確立

新光金 (2888-TW) 今 (28) 日舉辦線上法說會，除了核心子公司新光人壽獲利穩健以外，新光銀行財富管理收入強勁，年增近 2 成，今 (2019) 年全年可望達到財富管理收入雙位數成長目標，另外元富證去年納入新光金 100% 子公司後，自營操作亮眼，且經紀業務市場排名第六名，對金控的獲利貢獻，已成新光金第三大獲利引擎。

新光銀行部分，放款餘額達 5857.1 億元，年初至今成長 3.3%；消貸業務穩健，房貸及無擔消貸放款分別較年初增加 3.8% 及 4.3%。新光銀行第四季將維持消金業務成長動能，同時推動國內企業放款及參與信評良好之海外企業聯貸案，全年度放款目標維持 6%。

受市場競爭及美國聯準會降息影響，新光銀第三季存放利差較前一季下降 2 bps 至 1.80%；淨利差維持前一季水準為 1.43%