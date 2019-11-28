〈兆豐投資展望會〉別怕外資年底結帳閃人 可望一路買到明年4月

兆豐投顧董事長李秀利今 (28) 日指出，即便時序已逐漸進入年底，也無須過於擔心外資結帳閃人，原因在於「今年外資才做多一季」，看好 12 月仍是向上走的行情，外資甚至可望一路買到明年 4 月，加上國內總統選舉行情即將到來，明年第一季指數進行新一波上攻可期。

李秀利表示，從籌碼面來看，外資在第三季終結賣超趨勢後開始新一波的買超，配合技術面在 11000 點以下 20 個月的大盤整期結束，提供下檔有效支撐，象徵台股進入另一波上升走勢中。

兆豐投顧統計，從 2000 年以來至今，外資平均每年在 1 月買超機率最高達 79%，其次是 12 月的 74%、4 月的 68%，而平均買超金額最多則是落在 4 月和 1 月，因此，李秀利認為，本波外資買超可望延續至明年 4 月。

而進入明年 1 月後馬上將迎來國內的總統大選，李秀利表示，以台股過去總統選舉的經驗，不論選舉結果為何，在不確定因素消失後，選後股市多以上漲反應。