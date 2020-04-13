史上最大違約潮來襲？小摩上調抵押貸款標準

資產規模為全美最大的摩根大通銀行 (JPMorgan)(JPM-US)，本週開始上調多數新房貸的借貸標準，藉以減緩因 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 疫情破壞所引發的借貸風險，此舉也凸顯目前銀行業所面臨的龐大壓力。

自週二 (14 日) 開始，在摩根大通申請房貸的新客戶，將需要滿足信用評分至少 700，而且需要支付等同於房屋價值 20% 的首付，這樣的標準相當於回到金融危機時的水準。

摩根大通住房貸款業務營銷長 Amy Bonitatibus 表示，由於經濟的不確定性，公司正在進行臨時性調整，如此才能夠更加專注於為現有客戶提供服務。

摩根大通不願透露當前各種抵押貸款的最低要求，不過美國抵押貸款銀行協會 (MBA) 指出，目前房貸首付比例約為 10%。

實際上，由於防疫措施的經濟關閉，已導致過去 3 週美國新增申請失業救濟的民眾超過 1600 萬人，並將美國經濟拖入衰退。這一變化使銀行不得不迅速行動，以應對美國黯淡的經濟前景和房市壓力。

預計貸款拖欠人數將大增

依目前新規，因這波疫情損失收入的借款人，可以要求要求聯邦政府支持的抵押貸款一次最多跳過 180 天，從而避免受到罰款和傷害信用評分。當然，最終他們仍需支付還款。

Moody's Analytics 首席經濟學家 Mark Zandi 估計，如果美國經濟在整個夏季或更長時間內保持關閉，多達 30% 的家庭可能停止償還貸款。

經濟學家擔心，由於無法償債，可以會出現一波史上最大的拖欠浪潮，甚至衍生大規模止贖和抵押貸款市場混亂，住房市場蕭條，並給抵押貸款服務商造成數百億美元的損失。

摩根大通不但收緊對房貸的審核，還在撤出非政府擔保的貸款項目，似乎同意這一糟糕的評估，而且正在採取積極措施，以減輕其在這波違約浪潮中的風險。

前住房和城市發展部資深政策顧問 Andrew Jakabovics 表示，沒有人知道這將持續多久，但需要為未來 6-12 個月的可能發展進行計畫。