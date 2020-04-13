【群益投顧】台積電、大立光走勢膠著，大盤連續3 個交易日萬點之上橫盤整理

一、盤勢分析

美股上周五為耶穌受難日，休市一日；上週四 Fed 公布新一輪寬鬆措施，四大指數僅費半下挫、其餘均上漲。台股重量級大廠法說會上周四 (9 日) 由大立光揭開序幕；匯豐開出第一槍，降評大立光 (3008) 至「持有」，目標價下調至 4000 元；市場將聚焦本週四台積電法說。今日台積電、大立光呈現平盤上下膠著走勢，台股大盤則持續近 3 個交易日萬點之上橫盤整理態勢，早盤一度小幅急殺後逐步攀高、一度翻紅。今日盤面以疫情受惠概念的 "網購、遊戲軟體股" 與非電的生技股等，表現相對強勢；電子次產業 5G 概念的散熱股、PCB 與網通股等，亦表現相對強勢。

二、盤勢預估

美國司法部等多個機構以國家安全為由，要求美國聯邦通訊委員會 (FCC)，撤銷中國電信股份有限公司(China Telecom) 美洲分公司在美營運國際通訊服務的牌照。此前美國智庫「米爾肯研究所」(MilkenInstitute)指出，(中美)兩國太缺乏互相，這種不信任是「會傳染的」，新冠病毒的爆發比中美貿易戰還要加速中美之間的「脫鉤」。市場訊息 (美國進一步箝制華為… 等) 對台積電形成一定程度壓力，但也使得其股價相當程度呈現忽略營收利多的態勢；形勢多空交雜下，短期應仍有利個別強勢次產業輪動表現。惟在盤勢上檔阻力重重下，建議以擇強守技術面操作應對，並應留意輪動快速下，基期輪動的發展脈絡。據此前 4 月初 "路透" 報導，美國政府高級官員同意採取新措施，迫使使用美國設備的外國晶片製造商，在發貨給華為之前必須獲得許可。據了解，如果此一計畫敲定，對供貨給華為的主要晶圓代工廠台積電 (2330) 將構成打擊。台股指數驅動股台積電法人說明會將於周四 (16 日) 登場。研調機構顧能 (Gartner) 與 ICInsights 搶在台積電法說會前，對半導體產業景氣提出示警，同步調降今年半導體市場預估，預期將較去年衰退。然而，階段台積電營運未受新冠肺炎疫情影響，三月營收達 1135.2 億元，創單月營收歷史新高；第一季累計營收約 3105.97 億元，超越原先財測高標；只是部分外資擔憂，疫情對台積電影響，將從第二季顯現。

中裕 (4147)3 月營收 1.19 億元創新高；旗下愛滋病新藥 Trogarzo(TMB-355) 日前與美商 Genentech 及 Biogen 達成協議，未來中裕不需要再付定比例的銷售權利金，市場法人預估未來 10 年可以節省 30～50 億元費用，並提高約 12% 的毛利率。南電 (8046) 受惠高層數大尺寸網通載板需求續旺，自結 2 月稅後淨利 1.08 億元、EPS0.17 元，較去年同期稅後虧損 1.27 億元、每股虧損 0.2 元顯著由虧轉盈；3 月營收 30.87 億元，月增達 31.45%、年增達 41.38%，創近 5 年半高點；累計首季合併營收 79.16 億元、年增達 26.07%，創近 5 年同期高點。公司看好上半年獲利優於去年同期，目標本業每季均維持獲利。

三、強勢股

電子：

聯電 (2303)、南電 (8046)、明泰 (3380)、鎧勝 - KY(5264)

非電子：

華新 (1605)、開發金 (2883)、遠東新 (1402)、恆大 (1325)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據