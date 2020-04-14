墨比爾斯：市場絕對底部還沒到 提防財報季再引爆跌勢

儘管美股自低點反彈已達 26%，但有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯 (Mark Mobius) 卻認為，因疫情而封城鎖國對經濟已造成衝擊，長期停工造成的損害之大，令人難以想像。本周美股財報季開跑，從上市公司的營收來看，美股反彈過後可能再度探底。

墨比爾斯認為，市場可能尚未達到「絕對底部」，從公司財報的角度來看，因疫情而封城，所受到的衝擊「真的很糟糕」。

本周財報季大戲將由摩根大通、富國銀行和強生公司 (Johnson＆Johnson) 揭開序幕，預期第一波財報重頭戲就會反映出此次疫情對企業的打擊有多麼嚴重。

Refinitiv 的數據顯示，分析師預估標普指數成分股第一季營收將較去年同期縮減 10.2%。

在對財報未爆彈的擔憂下，投資者心中存有的疑問是，市場是否真的已經觸底？在美股反彈幅度已大下，墨比爾斯建議投資者應該保守為上策，手中還是保留更多的現金為宜，這樣才能在另一個底部出現時有低點可買。

墨比爾斯再次呼籲結束全球封鎖，以協助推動經濟復甦。目前股市還未見底，目前封城鎖國的影響令人難以置信，而且從公司財報的角度來看，市況非常糟糕。

標普 500 指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

過去一個月來，美國武漢肺炎 (COVID-19) 確診病例和死亡人數激增，已分別突破 58 萬和 2.3 萬，造成美股劇烈震盪，標準普爾 500 指數近期自低點反彈 26%，脫離熊市的底部，但若以 2 月 19 日的歷史新高來看，仍有將近 19% 的跌幅。

美股遭逢金融危機以來最慘跌勢，在 3 月 23 日創下波段低點，墨比爾斯在三月底曾表示，龐大的紓困計劃對市場注入資金，市場可能已經觸底。其個人已進場搶反彈，加碼醫療保健、製藥公司及 LVMH 精品品牌。