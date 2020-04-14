宣布延長鎖國後 南非央行降息四碼至歷史新低

在上週宣布延長鎖國期限後，週二 (14 日) 南非央行 (SARB) 透過推特宣布降息四碼，將基準回購利率自 5.25% 下調至 4.25%，觸及歷史新低，南非幣兌美元聞訊小幅貶值 0.45%，至 18.1968 兌 1 美元。

南非幣兌美元匯率日線走勢 (圖：Investing.com)

南非央行於聲明中表示，原定今年 5 月召開的貨幣政策委員會提前至今 (14) 日舉行，但並未說明提前理由。為應對武漢肺炎疫情對經濟的影響，南非央行上月才剛降息四碼，創下 2008 年金融海嘯以來單次最大降幅。

南非央行總裁 Lesetja Kganyag 上週表示，預計該國的低通膨將為貨幣政策創造更多空間，有助於應對因疫情不斷惡化的經濟狀況，並預計疫情與封鎖狀態可能導致今年 GDP 萎縮 2% 至 4%。

花旗銀行南非經濟學家 Gina Schoeman 認為，南非央行之所以降息至歷史低點，主要受到延長鎖國而影響，因央行瞭解到如果再封鎖兩週，肯定會對經濟造成更巨大衝擊。

(圖：Bloomberg)

受疫情影響，南非政府宣布自 3 月 26 日起鎖國 3 週，並出動軍隊管控人民外出，為加強控制疫情蔓延，南非總統上週宣布將鎖國政策延長兩週至 4 月 30 日，並偕副總統及各部會正副首長捐獻 33% 薪資於團結基金 (Solidarity Fund)，用以調度民間企業、機構等資源共同抗疫。

根據約翰霍普金斯大學數據統計，截至週二 (14 日)，南非累計確診病例達 2272 例，死亡 27 例。

南非央行預計於當地時間今日上午 11 點 30 分舉行記者會，向外界說明降息動機。

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