武肺疫情影響 日本當局允9月前提交有價證券報告書

日本當局在週二 (14 日) 的時候宣布，他們決定延長有價證券報告書的提出期限，允許企業們在今年 9 月底前提出即可。

日本副首相兼財務大臣的麻生太郎於週二 (14 日) 表示，由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，還有緊急事態宣言的發布， 相關影響可能導致企業在資料蒐集與整理上產生相當多的不便。為減少企業財務部門作業上的負擔，才決定延長有價證券報告書的提出期限。

日本副首相兼財務大臣的麻生太郎 (圖片：AFP)

日本政府為避免嚴峻的肺炎疫情造成醫療體系崩壞，於日前針對東京、大阪等數個行政區發出緊急事態宣言，要求民眾避免不必要外出，且盡量在家工作。許多企業也因而改為在家上班，工作效率也多受影響。

日本政府的會計年度是從每年的 4 月 1 日起，到隔年的 3 月 31 日止。因此有絕大多數的日本企業，其會計年度也都選在 4 月開始。

根據日本金融商品交易法規定，企業必須在會計年度結束後的 3 個月內提交有價證券報告書，所以有許多的日本企業都必須在每年的 6 月底前提出相關報告。但今年由於武漢肺炎疫情影響，要在期限前交出相關報告也有實質上的困難。

為此，掌管金融商品交易法的日本金融廳也在內閣府令作出修正。為因應這次的肺炎疫情，只要企業提出申請，凡獲得日本財務局承認後就可延後提出。

日本當局也在今 (14) 日決定作出進一步的放寬，允許會計年度在 3 月結束的企業們，只要在今年 9 月底前提出有價證券報告書即可。

不過有許多上市企業在肺炎疫情的影響下，財報的公布日期都遲遲未定。在財務狀況不明的情況下，恐怕也會引起投資人的不安。