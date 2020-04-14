還未結束！大摩：美國疫情將迎來第二波高峰

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師週一 (13 日) 釋出最新的疫情曲線圖，顯示出美國疫情遠未結束，疫情將在今年 12 月期間，迎來第二波高峰。

因疫情而停擺的美國經濟，造成數十億美元的虧損，同時破壞了美國社會結構，使得超過 2000 萬人失業，華爾街目前密切關注以下這兩點，第一，美國何時能達到武漢肺炎 (CPVID-19) 曲線圖的高峰值；第二，美國經濟何時開放。

大摩分析師週一釋出最新的疫情時間走勢預測圖，指出美國正在快速接近高峰值，意味著美國漸漸結束「後期積累期」(late accumulation)，朝著「復甦期」駛去。

武漢肺炎疫情走勢 (圖片: ZeroHedge)

然而大摩生技分析師 Matthew Harrison 在報告中指出，從過去西班牙大流感的走勢分析，他擔憂這只是疫情開始的第一波高峰，第二波甚至可能更強大。他寫道：「每當疫情從這種急性期恢復，往往只是開始而不是結束」

他補充道：「美國經濟開放之路非常漫長，社會疏離措施可能需要輪流啟動又關閉，而且疫情只能等開發出疫苗後才能結束，預估疫苗問世的最快時間是 2021 年春季」

1918 年西班牙流感走勢 (圖片: ZeroHedge)

Matthew Harrison 預計，未來 3 到 5 天內，紐約沿海地區將達到「多階段性」高峰，但美國其餘城市至少需要三週，才能達到高峰。雖然這「第二波」高峰不太可能像第一波高峰那樣嚴重，但這意味著美國疫情還要拖得更久才能結束。

他們估計第二波高峰值的每日新增病例，約有 1 萬到 1.5 萬例，而第一次高峰期每日新增病例則為 3 萬至 3.5 萬名病例。

由於美國社會疏離措施下達時間緩慢、病毒檢測缺漏，疫情久久未能平息，美國疫情要達到峰值的時間，將是中國的四倍、義大利的兩倍，估計美國最快要 5 月中下旬，才能重啟經濟。

12 月第二波疫情將來襲

Matthew Harrison 更預測，除非美國疫苗普及且供應充足，否則仍有大量員工無法回到工作崗位。他強調，需要達到「群體免疫」(Herd Immunity)，才能寬鬆社會疏離政策，也就是至少要超過 60% 的群眾免疫。

而體育館、音樂廳和主題公園等大型場所也很可能需要保持關閉，或維持出席率不超過先前水平的 10% 至 25%。

大摩更警告說，潛在的第二波感染潮可能會在 11 月至 12 月左右爆發，大摩預期第二波不會比目前的高峰嚴重，但實際數值無從確定。

大摩釋出的疫情預測時間表 (圖片: ZeroHedge)

Harrison 表示，鑒於美國緩慢達到的高峰值和延遲的開工時間，大摩的美國經濟學家預估，美國經濟要恢復到疫情前水平，至少得等到 2021 年第四季。

大摩強調，只有疫苗才是真正能根除疫情的解決辦法，投資人不能忽視這一點，而政府應該在所有潛在疫苗供應商成功開發前，先行大規模投資疫苗生產、提高生產能力，才能在 2021 年滿足數十億劑的疫苗需求。