純電續航表現升級的PHV！VW Goff GTE發表

Golf 從上一代開始首度在車系中加入 GTE 車型這位新成員，大改款後的新 Golf 也延續 VW 的電動化戰略持續推出 GTE 車型加入家族之中。新 Golf GTE 外觀上配備大型網格狀的前保桿，左右側頭燈則透過 LED 光條的連結帶來一體感，並且以細長的藍色勾邊來強調其「環保車」的形象。整個車頭感覺也比較接近性能版的 GTI 車型。當開啟日行燈或車主拿著鑰匙走近車輛時，藍色 LED 光條就會亮起。

車頂擾流尾翼從 C 柱向後方延伸，與掀背尾門後擋玻璃的黑色邊框整合在一起，與標準車型相比車頂會給人更平坦的印象。後保桿下方也配備了運動化的分流器設計，與標準車型外觀做進一步的 G 區隔。

Golf GTE 搭載 VW 集團最新世代的插電式油電動力系統，系統中引擎部分為 1.4 升排氣量 TSI 直列四缸汽油渦輪引擎，可輸出 150hp 最大馬力。電動馬達則可輸出 115hp 最大馬力，系統綜效動力輸出為 245hp 最大馬力與 40.8kgm 最大扭力，最大馬力已經是與 Golf GTI 平起平坐了。

所搭載鋰離子充電電池的蓄電容量從過去的 8.8kWh 擴增至 13kWh，增量了將近 50%。這也讓新 Golf GTE 在純電驅動模式下的續航里程達到 60km，比過去增加了 20%，純電驅動模式下極速則可達到 130km/h。變速系統則是搭配六速 DSG 雙離合器自手排系統。

車輛在電池內有充足電量時一般都會以純電驅動模式行駛，當電池內電量低到某個程度或是車速超過 130km/h 時，驅動系統就會切換至油電混合驅動模式。在以油電混合驅動模式行駛時，可透過影音資訊螢幕選擇是否讓系統為電池充電，以便當長途行駛（於高速公路）完後進入市區時道路時，系統能有充足的電量進行純電驅動行駛。

而在使用導航系統設定導航路線時，電池電力管理系統會將所設定的電池電量與道路及地形資料做預估演算，讓車輛能盡量保持長時間以純電驅動方式行駛達到省油耗降低排氣汙染的目的。

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