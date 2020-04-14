驚！近7成分析師憂疫情恐衝擊企業全年獲利 年減幅估逾4成

新冠肺炎疫情持續蔓延，何時落幕仍是未知數，根據富達國際針對自家分析師調查發現，近 7 成受訪者認為疫情對企業全年獲利造成衝擊，受衝擊產業今年獲利恐將比去年銳減逾 4 成。

根據富達國際針對自家分析師調查，受訪者普遍預期新冠肺炎疫情影響層面可能比預期還要廣泛，時間也可能拉長至今年底，回顧 3 月調查結果，高達 76% 受訪分析師認為疫情將對企業造成負面衝擊，4 月比重進一步攀升至 91%，其中又有約 86% 受訪者直言衝擊將一路蔓延至年底。

受訪分析師普遍預期，如果疫情延燒一整年，恐讓受疫情牽連的企業全年獲利大幅銳減 44%，如果疫情能在上半年獲得控制並進一步趨緩，則全球經濟或有機會在下半年重心步上復甦軌道，但企業獲利仍難逃縮水命運，但減幅可望縮小至 27%。

富達國際股票研究副主管 Fiona O'Neill 指出，受到疫情全球大爆發影響，導致分析師對於市況看法更加悲觀，在全球供應鏈互依互存的環境下，即便疫情發源地中國可望率先重啟復甦，但因疫情已經在全球蔓延肆虐，仍讓全球經濟前景變得複雜。

此外，有超過半數的分析師預期，企業償債能力恐怕在未來 12 個月出現問題，尤其是工業與非必需品行業風險相對較高，其中有 53%、57% 的分析師分別看壞工業與非必需品企業償債能力，認為這兩大產業最快 6 個月內出償債問題。

相形之下，金融與科技業的營運狀況就相對穩定，可望安然度過流動性緊縮期風險，僅 17% 分析師預期自己研究的產業可望度過流動性緊縮危機，原因在於金融業資本結構持續強化，加上央行對銀行業的支持。

富達國際固定收益部全球研究主管 Martin Dropkin 表示，企業償債能力問題對投資者而言確實是個警訊，但更要注意債券利差擴大，反映市場預期違約風險升溫，投資者出手前得仔細分析資產負債表，選出更具韌性的企業。