東協與中日韓召開峰會 考慮設立聯合基金抗疫

據《彭博社》引述泰國官員表示，東南亞國家正計畫與中國、日本、南韓討論成立一檔聯合基金，共同抗擊疫情。

東協發起這次「10+3」特別峰會，正值東亞地區努力遏制武漢肺炎 (Covid-19) 疫情蔓延之際，泰國政府發言人 Narumon Pinyosinwat 表示，東協領導人在週二 (14 日) 上午舉行峰會期間，泰國總理巴育提議設立一檔基金，抗擊肺炎疫情帶來的持續威脅。

據了解，雖然目前擬議基金的規模不清楚，但這些錢將用於採購檢測試劑盒、個人防護用品和醫療設備，以及支持藥物和疫苗研發。

目前，東南亞最大的一些經濟體已經停擺，新加坡、馬來西亞、菲律賓和泰國紛紛採取了一系列封鎖措施。

菲律賓總統杜特蒂 (Rodrigo Duterte) 對泰國的提議表示支持，稱這是「一場正在蔓延的災難」，該地區應與合作伙伴迅速開展合作。

杜特蒂指出：「我們面臨的病毒挑戰超越國界，沒有人可以獨善其身。」杜特蒂並補充說道，地區糧食安全已成為當務之急，特別是在確保稻米供給方面。

馬來西亞總理 Muhyiddin Yassin 並呼籲召開一次地區經濟部長緊急會議，以制定經濟復甦計畫，並消除對糧食和教育問題的擔憂。

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