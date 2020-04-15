美財政部與航空業達援助協議 航空板塊盤後飛升

美國財政部與美國航空業者週二 (14 日) 宣布達成原則上的援助協議，激勵航空類股盤後聞訊大漲。

台北時間週三上午 8 時許，捷藍航空 (JBLU-US) 暴漲 15.80%；美國航空 (AAL-US) 暴漲 10.51%；達美航空 (DAL-US) 暴漲 9.29%；西南航空 (LUV-US) 暴漲 7.65%。

美國航空 (AAL-US) 盤後暴漲 10.51%

美國財政部與主要航空業者近期就價值 250 億美元援助條款進行協商，財政部要求業者必須以股權換取政府金援，儘管航空業補助七成無須償還，但必須返還 30% 的補助款。

美國財政部與美國航空業者週二 (14 日) 宣布達成原則上的援助協議。美國財政部長梅努欽提到，阿拉斯加航空、美國航空、達美航空、邊疆航空、聯合航空公司、和西南航空公司等多家航空公司都參與了薪資援助計劃。

西南航空表示，該公司預計將自美國政府獲得 23 億美元的薪資援助，並透過 260 萬份權證來換取近 10 億美元的無擔保定期貸款。

美國航空表示，已同意在回購、派息以及管理層薪酬方面做出限制，預計向美財政部申請約 47.5 億美元的貸款，58 億美元的薪資援助。