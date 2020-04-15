 1

美財政部與航空業達援助協議 航空板塊盤後飛升

鉅亨網編譯羅昀玫
美財政部與航空業達援助協議 航空板塊盤後飛升 (圖片：AFP)
美財政部與航空業達援助協議 航空板塊盤後飛升 (圖片：AFP)
Tag
航空美國梅努欽財政部紓困救助協議貸款西南航空美國航空達美航空西南達美邊疆聯合阿拉斯加航空業薪資援助

美國財政部與美國航空業者週二 (14 日) 宣布達成原則上的援助協議，激勵航空類股盤後聞訊大漲。

台北時間週三上午 8 時許，捷藍航空 (JBLU-US) 暴漲 15.80%；美國航空 (AAL-US) 暴漲 10.51%；達美航空 (DAL-US) 暴漲 9.29%；西南航空 (LUV-US) 暴漲 7.65%。

jw6uq04
美國航空 (AAL-US) 盤後暴漲 10.51%

美國財政部與主要航空業者近期就價值 250 億美元援助條款進行協商，財政部要求業者必須以股權換取政府金援，儘管航空業補助七成無須償還，但必須返還 30% 的補助款。

美國財政部與美國航空業者週二 (14 日) 宣布達成原則上的援助協議。美國財政部長梅努欽提到，阿拉斯加航空、美國航空、達美航空、邊疆航空、聯合航空公司、和西南航空公司等多家航空公司都參與了薪資援助計劃。

西南航空表示，該公司預計將自美國政府獲得 23 億美元的薪資援助，並透過 260 萬份權證來換取近 10 億美元的無擔保定期貸款。

美國航空表示，已同意在回購、派息以及管理層薪酬方面做出限制，預計向美財政部申請約 47.5 億美元的貸款，58 億美元的薪資援助。