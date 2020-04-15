〈房產〉北市前十大親民價路段北投居冠 內湖及文山也入榜

房仲業者根據實價登錄統計，台北市各路段近一年屋齡兩年以上的中古屋交易進行排序，整理交易量前 30 名熱門交易路段，單價由低到高排列，單價最低的前 10 大親民路段，住宅均價低於每坪 50 萬元的有 8 個，其中北投區溫泉路價格最實惠，平均每坪 39.5 萬元，並以套房為主力。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，溫泉路鄰近捷運新北投站，附近公園多、綠覆率高，還有以綠建築聞名的北投圖書館，此外鄰近北投市場、薇閣中學及三軍總醫院北投分院，生活和交通機能都非常便捷，加上 3 字頭的親民房價，吸引許多退休族及想用親民價格入手北市門牌的民眾。

第二親民路段為內湖區康樂街，住宅每坪均價 41.2 萬元，謝志傑說，北市康樂街是東湖商圈交易最熱路段，住宅集中，其中公寓為熱門交易產品。康樂街沿路餐飲、商家、量販店林立，學區鄰近東湖國小、東湖國中以及百大特色小學之一南湖國小和有綜合運動中心的南湖高中，交通方面鄰近捷運東湖站和中山高速公路，通勤南港軟體園區和內湖科技園區都非常快速。生活機能完善、學區完整及通勤便利，吸引不少來自南港軟體科技園區和內湖科技園區的民眾以 4 字頭入住。

第三親民路段為文山區興隆路三段，住宅均價每坪 43.6 萬，以公寓為主力交易產品，謝志傑分析，興隆路三段上有萬芳捷運站、文山運動中心以及萬芳醫院，加上鄰近萬芳商圈，因此聚集多間美食小吃、連鎖餐飲、市場量販，食衣住行一應俱全，生活機能成熟、交通便利，故吸引許多小資購屋族作為購屋選擇。

觀察台北市十大親民路段，內湖區、文山區各有三個路段進榜，其次是萬華區入榜兩個路段。謝志傑說明，內湖區雖位於北市蛋白區，但區內有內湖科技園區坐落，加上近來各企業總部、百貨商場相繼進駐，讓內湖擁有穩定成長的就業人口支撐房市，且交通便捷、商圈成熟、區域內綠覆率高及擁有知名學區，可說是機能齊備，加上親民房價，深受民眾青睞。

文山區同樣也是入榜三個路段，謝志傑表示，區內醫療資源、生活機能成熟、完善的文教機能，坐擁三面環山的優美景觀、高綠覆率的環境品質和濃厚的人文氣息，是著名的文教區，雖然身處北市蛋白區，但與大安區相鄰，一步即達北市精華區，讓不少訴求學區的家長以及養生退休族紛紛於此購屋。

萬華區同時也入榜兩個路段，謝志傑分析，萬華地區是開發較早的區域，雖然市容較為老舊，但區內商圈發展成熟，市場、量販，採買機能佳，還有青年公園、華中河濱公園及雙園河濱公園，提升休閒品質，雖現階段捷運僅有龍山寺一站，但區內有台鐵、密集的公車路網，交通還算便捷，未來可望透過萬大線大幅提升交通便利性，加上未來有台北雙子星、南機場都更案題材加持前景看俏，房價又相較市中心便宜，成為許多民眾購屋的選擇。