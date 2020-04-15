宅經濟升溫 iPad等平板3月在日本持續賣翻天

根據日本 IT、家電市調公司 BCN 所作統計，今年 3 月日本當地的平板電腦銷量年增 19.9%，市場需求相當熱烈。但與 2 月份的 39.0% 年增率相比，則是下滑近 20%。

由於日本的武漢肺炎 (COVID-19) 疫情快速升溫，不僅民眾們減少外出，還有各級學校停課與在家工作人數大增的影響下，人們對於平板電腦的需求也不斷增加。

BCN 在統計日本全國各地家電量販店與電商 (EC) 的 POS 收銀系統數據後，於昨 (14) 日公布了 3 月份的「BCN 排行」。

根據該項排行，在平板電腦的銷售表現方面，蘋果 (AAPL-US) 除了以 10.2 吋 iPad(容量 32GB 的 Wi-Fi 版) 奪下日本 3 月的銷售冠軍，也總共在前 10 名中拿下了 6 個名次，最受日本人歡迎。

此外，蘋果 iPad 銷量也在當月的日本市場出現 34.6% 的年成長率。而除了蘋果之外，聯想 (年增 87.5%)、NEC(年增 21.4%)，還有華為 (年增 1.3%) 的銷售表現也都有所成長。

另從每週的市占表現來看，蘋果 iPad 在 3 月 16 日當週的市佔首度跌破 6 成。這也是因為蘋果 iPad 在價格方面較為高昂，部分消費者也退而求其次，選擇購買售價較為親民的安卓平板。

以產品系列表現來看，7 代 Wi-Fi 款 iPad 以 26.4% 的市占率在 3 月奪冠，華為的 MediaPad T5、MediaPad M5 lite 也快速竄升到第 2、3 名。華為也似乎是日本消費者在選購安卓平板時的優先選擇。