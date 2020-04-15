〈財報〉ASML Q1淨利不如預期 然客戶需求仍強

荷蘭半導體設備製造商 ASML 在週三 (15 日) 公布了 2020 年第一季財報，獲利低於預期，不過該公司表示，儘管武漢肺炎疫情爆發，客戶對該公司產品的需求仍然強勁。

基於 non GAAP 財報關鍵數據:

淨利：3.906 億歐元，高於去年的 3.554 億歐元，低於分析師預期的 5.34 億歐元

銷售額：24.4 億歐元，高於去年的 22.3 億歐元

毛利率：45.1%，高於去年同期的 41.6%

EPS：0.93 歐元，高於去年的 0.84 歐元

在第一季當中，該公司的銷售額為 24.4 億歐元，與 3 月 30 日發布的獲利預警一致，該預警將第一季度財測數字從先前的 31-33 億歐元下調至 24-25 億歐元。此外，ASML 的光刻系統第一季的總銷量為 57 台，高於去年的 48 台。淨預訂量也從去年的 34 個攀升至 73 個單位。

展望未來，ASML 表示由於武漢肺炎疫情的大流行，可能帶來的旅遊限制、交貨延遲導等不確定性增加，決定不提出全年預測。ASML 總裁兼執行長 Peter Wennink 表示：「需求前景目前保持不變，今年我們還沒有遇到任何取消的情況。但是，有鑑於目前的情況，與疫情相關的風險和不確定性，我們決定不提供第二季和 2020 年全年預測。」在 1 月份，該公司曾預測 2020 全年銷售增長至少 10%。

ASML 財務長 Roger Dassen 表示：「我們的訂單量很高。我們沒有推延出貨，也沒有取消訂單。因此第二季可能是一個非常好的季度，營收可望較第一季改善 50%。」

此外，ASML 也表示，將在 2020 年至 2022 年的時間範圍內，執行一項為期三年的股票回購計劃，以購買不超過 60 億歐元的股票。