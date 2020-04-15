蔡明彰分析師觀點：中美經濟Reset 這些台廠立馬漲

今天報告的主題是「中美經濟 Reset，這些台廠立馬漲」。

現階段美國股市的空方力量最主要是第一季財報衰退的潛在利空，華爾街的分析師估計，S&P 500 第一季財報將會年衰退 10％，但是通常利空是不明朗、意外的利空才會打壓股市。

在預期心理已經打下了預防針之後，摩根大通還有富國銀行因為貸款損失準備金的提列，第一季財報分別年減 70％、89％，照道理講，這麼大的利空財報，股價要大跌才對，但是禮拜二只跌 3％上下，跌的幅度並不大，顯然已經對利空，心裡做了事先的準備。

因此，台股就順勢回補了 3 月 13 日的重大跳空缺口，封閉了缺口的上緣 10,359 點，但緊接著影響台股的走勢，更重要的是連動美國重量級科技股的財報，包括了英特爾、微軟、蘋果，將會在 4 月下旬公布第一季財報，到時候台股能不能再進一步挑戰季線 10,900 點的反壓，就是看美國財報的狀況。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，現階段看空美股的人，是在跟聯準會對做，三輪的刺激方案總額 5 兆美元，所以現在的空方在美國不斷 QE、寬鬆之下，現在的空方就是在賭這個美國的經濟無法重啟。

現在川普總統一聲令下，最快是 5 月 1 日會重啟美國的經濟，但是各州政府的州長顯然有不同的意見，因為重啟經濟最大的障礙，必須要廣泛篩檢新冠肺炎的病毒，所以現在多方要點火股票，顯然是要領先點火，還不到重啟經濟，但是營業狀況相當好的股票，這大部分都跟居家工作有關。

Amazon 亞馬遜的話，生鮮食品的外送需求大幅增加，今年的股價已經大漲了 24％。在家看影片使得 Netflix 網飛業績大好，今年股價上漲 27％。在家裡娛樂遊戲，任天堂 ADR 今年上漲 8％。這些居家工作、娛樂受惠的科技股，今年的表現跟 S&P 500 到目前是下跌 12％，顯然有非常大績效的差異。

連蘋果也要破天荒跟谷歌聯手推出接觸確診者的 APP，蘋果雖然 iPhone 今年的銷售不好，新機也往後延，但是今年蘋果的股價僅僅小跌 2％。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，雖然國際貨幣基金會 IMF 下修了 2020 年全球 GDP 到負成長 3％，去年的 2019 年是成長 2.9％，但是 IMF 這悲觀的預測是全球股市的落後指標。

以美國股市來講，前一段大跌將近 4 成，顯然已經反應了 2020 年美國的 GDP 將會衰退 5.9％，但是未來在聯準會 QE 的支撐之下，美國股市會提前反應 2021 年的明年經濟成長，將會跳升 4.7％。

但是，復工只是起步，有訂單才是重點，現在大舉回補庫存談不上，雖然禮拜三被動元件亮燈漲停個股很多，但我們看被動元件的龍頭國巨 (2327-TW)，第一季的營收 YOY 下跌 12％，華新科(2492-TW) 第一季營收 YOY 下跌 23％，所以顯然並不是大舉的回補庫存，但是會有一些急單，居家上班倒是有一些急單的機會。

居家上班相關有 NB 及零組件、遊戲機及零組件、PCB、IC 設計。

舉 NB 當例子，NB 的品牌宏碁 (2353-TW) 第一季營收 YOY 衰退 10％、毛利率 10％，代工的廣達 (2382-TW) 第一季營收衰退 14％、毛利率 5％。但是，電源管理 IC 的致新 (8081-TW) 第一季的營收 YOY 成長 44％、3 月營收還改寫了歷史高點，毛利率 35％。這表示，當 NB 有急單，品牌跟代工其實賺的很有限，但是關鍵的零組件電源管理 IC 則會獲利大增，所以可以看到 4 月以來，致新的股價大漲了 20％。

再說，大陸實際的復工可能不到 5 成，但是黑馬總是令人意外，A 股第一季財報預告，1,000 家的公司當中，有 6 成會衰退跟虧損，顯然這一份財報反應了疫情，但是手機卻有 50％YOY 會出現成長，因為中國品牌手機在全球前十大，佔了六名，所以中國的手機市場自成一個可以養活一些重點栽培的公司。

舉例，鵬鼎控股第一季的盈餘預告年成長 60～70％，連動母公司臻鼎 - KY(4958-TW)第一季的 EPS 可望挑戰 1 元，去年同期只有 0.48 元。立訊精密第一季 YOY 盈餘成長 55～60％，子公司宣德 (5457-TW) 第一季的營收 YOY 大幅成長 155％。卓勝微電子預告第一季的盈餘 YOY 成長 256～266％，同一個性質的利機(3444-TW)，第一季的營收 YOY 成長了 95％。

再過來，5G 的基礎建設，銅箔基板的深南電路已經公告了第一季的財報盈餘成長了 47％，同一個性質台廠的聯茂 (6213-TW) 第一季的營收成長了 6％，最後歌爾股份也預告了第一季的盈餘會大幅成長 40～60％，這個跟無線藍牙耳機有關，所以台廠 TWS 族群業績在第一季財報顯然也看好，值得注意。

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