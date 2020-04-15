漢翔接連遭逢B737Max停產、疫情衝擊 定位今年深蹲調體質

國內航太大廠漢翔 (2634-TW) 今 (15) 日召開線上法說，總經理馬萬鈞表示，全球航空業接連遭受波音 737Max 停產、新冠肺炎疫情漫延衝擊，短期營收勢必受影響，董事長胡開宏直言，漢翔當前挑戰比 2008 年金融海嘯還大，今年將定位為深蹲調體質年。

馬萬鈞說明，近來疫情衝擊全球航空市場，旅運需求大幅下滑，同時，航空公司要求購機延後交運 (延單) 甚至取消購機訂單 (減單)，而各國相繼封城，也產生航空供應鏈斷鏈風險，預估全球航空公司共將損失約 2520 億美元營收。

由於目前漢翔民用業務占營收比重超過 50%，勢必連帶受到衝擊。

除疫情黑天鵝，波音 737Max 停產影響相關供應鏈，漢翔說明，已承接波音 737 Max 有主輪艙門、壓力艙門、升降舵等機體結構，以及發動機 LEAP-1B 零組件等多項專案，營收料將有明顯衝擊。

漢翔強調，正不斷盤點可能的商機、即時修正業務開拓方向，期彌補營收及獲利缺口，已接獲第一筆國籍航空座椅訂單。

所幸國防業務穩定挹注營收，漢翔指出，皆依照軍方規劃進度執行，除了首架新式高教機預計在 6 月進行首飛任務，隨著高教機進入量產，可望形成一波成長力道。

另一方面，對美新購 66 架 F-16V 戰機，加計現有 F-16A/B 升級為 F-16V 後，台灣將擁有該型戰機逾 200 架，漢翔藉由 F-16 構改案，建立原廠洛馬公司認證合格的相關軟硬體，已於去年底與洛馬公司簽署合作協議，擬結合台灣航空供應鏈體系，全力爭取 F-16 維修中心商機。

漢翔去年稅後純益 18.74 億元，年減 10.42%， 每股純益 (EPS)1.99 元，擬將配發每股現金股利 1.19 元，近年來盈餘分配率均在 60% 左右。