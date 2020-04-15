〈財報〉股債齊跌傷獲利 高盛Q1淨利大減46% 盤前跌逾3%

高盛 (Goldman Sachs) 週三 (15 日) 公布 2020 年第 1 季財報，受到疫情影響，股、債價格暴跌衝擊投資組合獲利，高盛 Q1 淨利暴跌 46%，不過在交易業務助力下，Q1 營收達到 87.4 億美元，符合華爾街預期。

財報發布後，高盛 (GS-US) 盤前下跌 3.43%，暫報每股 172.11 美元。

(圖：Investing.com)

Q1 財報關鍵數據：

營收報 87.4 億美元，年減 1%，高於市場預期的 79.2 億美元

淨利報 12.1 億美元，年減 46%，高於市場預期的 11.8 億美元

稀釋後每股淨利 (EPS) 報 3.11 美元，去年同期為 5.71 美元，年減 45.5%，低於市場預期的 3.35 美元

股東權益報酬率 (ROE) 報 5.7%

(圖：高盛)

從業務部門來看：

投資銀行業務營收報 21.8 億美元，年增 25%

固定收益、貨幣和大宗商品業務 (FICC) 營收報 29.7 億美元，年增 33%

股票交易營收報 21.9 億美元，年增 22%

消費者財富管理業務營收報 14.9 億美元，年增 21%

(圖：高盛)

龐大的投資組合使高盛更容易受到市場動蕩影響，高盛內部高層表示，該公司已不再使用自有資金入股，取而代之的是自客戶方面籌集更多資金，並稱其債務證券和股票投資組合按市值計價皆錄得顯著淨虧損。

繼上季獲得近 23 億美元收益後，疫情導致股票及債券價格暴跌，高盛 Q1 股票和債務證券投資組合因此出現虧損，總計達 8.9 億美元。

(圖：高盛)

疫情導致市場動盪不安，不過 Q1 交易業務反而逆勢而上，不僅固定收益業務營收表現創下近 5 年最佳，股票交易營收也創下近 5 年以來次高的季度表現。

今年銀行業在疫情發展下備受打擊，市場擔心高盛可能與其他同業面臨相同境遇，不過在財報發佈後可發現，高盛是唯一一家超出華爾街預期的銀行，由於大幅提列備抵貸款損失準備，摩根大通 (JPM-US) 和富國銀行 (WFC-US) 財報雙雙錄得利潤下滑。

高盛執行長 David M. Solomon 表示，季度獲利在疫情干擾下難免受到影響，隨著抑制大流行的公共政策陸續出台，相信公司將處於有利地位，且得以幫助客戶及社區復原。