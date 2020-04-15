〈財報〉臥騰業務雙位數成長 聯合健康Q1營收超預期 維持全年展望不變

聯合健康集團 (UnitedHealth) 週三 (15 日) 公布 2020 年第 1 季財報，旗下臥騰 (Optum) 業務 Q1 營收雙呈位數增長，帶動集團營收走揚並超預期，聯合健康表示將持續評估疫情影響，暫維持全年獲利展望不變。

財報發布後，台北時間週三 (15 日) 晚間 23 時許，聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.43%，暫報每股 277.16 美元。

聯合健康股價日線走勢 (圖：Investing.com)

Q1 財報關鍵數據：

Q1 營收報 644 億美元，年增 6.8%，略高於華爾街預期的 643 億美元。

Q1 淨利報 33.8 億美元，年減 2.6%，略低於華爾街預期的 34.83 億美元

Q1 每股淨利 (EPS) 報 3.52 美元，年減 1.12%，高於華爾街預期的 3.63 美元；調整後 EPS 報 3.72 美元，

以業務板塊來看：

聯合健康保險 (UnitedHealthcare) 營收報 511 億美元，年增 4.5%

臥騰 (Optum) 營收報 328 億美元，年增 24.2%

臥騰 Q1 營收主要由 OptumHealth 和 OptumInsight 兩者驅動，主要因醫療護理合約用戶持續增長。主掌集團旗下醫療健康服務，臥騰幫助集團將業務自保險拓展至藥物銷售、健康資訊管理以及資訊化解決方案等領域，有助於改善醫療體系性能，並改善醫生和消費者的體驗。

聯合健康集團執行長 David S. Wichmann 表示：「為因應疫情大流行，將持續以臨床專業知識、先進技術和健康資訊科學為基礎，動員所有資源為患者提供最佳照護，並以創新解決方案為社區和整體衛生系統提供更多支持。」

另外，聯合健康於聲明中表示，集團總裁暨 Optum 執行長 Andrew Witty 目前與世界衛生組織 (WHO) 合作開發新冠肺炎疫苗，待暫時研發作業告一段落後即回歸職位。

企業未來展望：

儘管疫情持續，聯合健康集團仍維持 2020 年全年 EPS 預期，並稱集團不會尋求聯邦政府的資金協助，未來將持續評估新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對於公司業務的影響。

2020 年 EPS：15.45 至 15.75 美元

2020 年調整後 EPS：16.25 至 16.55 美元

華爾街分析：

Stephens 分析師 Scott Fidel 表示：「 聯合健康的前景顯示，短期內疫情危機將為受保護的醫療管理產業帶來良好獲利。」

包括聯合健康、信諾集團 (Cigna) 和偉彭 (Anthem) 在內等美國健康保險公司已宣布將承擔所有新冠肺炎測試和患者的治療費用，全力支持患者恢復健康。