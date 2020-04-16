〈美股盤後〉數據超慘！Fed 褐皮書曝經濟急遽萎縮 四大指數黑頭土臉 

週三 (14 日) 經濟數據漸顯新冠危機影響，美國零售和製造業報告比預期還慘淡、油價跌至 20 年來新低。

高盛、花旗、美銀財報利空連環爆，澆熄華爾街對 V 型快速復甦的希望，恐慌指數 VIX 上揚，能源、金融股領跌，四大指數全數收黑。

聯準會週三釋出最新發布褐皮書，在新冠疫情恐慌期間採取的防疫措施，經濟活動急遽收縮，休閒餐旅以及零售受到迄今為止最嚴重的打擊，未來幾個月料將進一步裁員，且經濟狀況料將惡化。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，全球 212 個國家淪陷，全球確診數已飆破 200 萬例，死亡人數亦突破 12.8 萬例。美國成為世界最大震央國，迄今確診超過 61 萬例，死亡逾 2.6 萬人。

美國總統川普宣布將暫停世界衛生組織 (WHO) 的資金，世衛秘書長譚德塞對此表示遺憾。德國宣布逐步解封計畫、紐約州長古莫 (Andrew Cuomo) 下令州民在公共場域必須戴上口罩。

週三 (14 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 445.41 點，或 1.86%，收 23,504.35 點。

標普 500 指數下跌 62.70 點，或 2.20%，收 2,783.36 點。

那斯達克指數下跌 122.56 點，或 1.44%，收 8,393.18 點。

費城半導體指數下跌 47.85 點，或 2.82%，收 1,647.91 點。

標普 11 大板塊全部血染。能源 (-4.67%) 領跌、其次為材料 (-4.51%) 和金融板塊 (-4.37%)。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎盡數收黑。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.07%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.91%；臉書 (FB-US) 下跌 0.67%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.63%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.05%。

道瓊 30 檔成分股多走跌。陶氏化學 (DOW-US) 暴跌 8.88%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 6.34%；美國運通 (AXP-US) 下跌 5.20%；IBM (IBM-US) 下跌 4.21%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 4.91%；波音 (BA-US) 上漲 3.53%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 4.62%。

費半成份股僅 AMD 收紅。AMD (AMD-US) 上漲 0.11%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.95%；美光 (MU-US) 下跌 2.50%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.01%； Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.10%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 4.00%。

台股 ADR 集體下挫。台積電法說會週四登場，外資圈看空氛圍下，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.90%。日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.99%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.22%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.36%。

焦點個股與財報消息

聯合健康集團 (UnitedHealth) 2020 年第 1 季財報，旗下臥騰 (Optum) 業務 Q1 營收雙呈位數增長，聯合健康 (UNH-US) 週三股價上漲 4.10% 至每股 281.6 美元。

高盛 (GS-US)、花旗 (C-US) 和美國銀行 (BAC-US) 財報利潤暴跌，美銀貸款違約率將上升，其股價重挫 6.49%，高盛上漲 0.16%、花旗下跌 5.64%。

疫情令「宅經濟」當道，串流媒體 Netflix (NFLX-US) 上漲 3.19% 刷歷史新高，延續連三日漲勢，目前市值已超越迪士尼。與此同時，動視暴雪 (ATVI-US) 漲至每股 65.71 美元，創 2018 年 11 月以來最高收盤價。

蘋果官網釋出全新 iPhone SE，新機搭載蘋果設計的 A13 仿生晶片，使用 4.7 英吋 LCD 螢幕，小於 iPhone 11 和先前幾款機型。

經濟數據

美國 4 月紐約 Fed 製造業指數報 -78.2，預估 -32.5，前值 -21.5

美國 3 月零售銷售月增率報 -8.7%，預估 -8.0%，前值 -0.5%

美國 3 月核心零售銷售月增率報 -4.5%，預估 -4.8%，前值 -0.4%

美國 3 月工業產出月增率報 -5.4%，預估 -4.2%，前值 0.6%

美國 3 月製造業產出月增率報 -6.3%，預估 -3.6%，前值 0.1%

美國 3 月產能利用率報 72.7%，預估 73.9%，前值 77.0%

美國零售銷售月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

Toronto Dominion Bank 全球外匯策略主管 Mark McCormick 在一份報告中表示：「這在我們看來並不奇怪，糟糕的數據和慘烈財報預期，自鎖國、停業策略和近期超買路線背景之下，市場情緒轉瞬惡化… 股價已開始反應新現實。」

Kingsview Investment Management 投資組合經理 Paul Nolte 表示，令人失望的銀行財報加劇人們擔憂剩餘財報季的前景。

Paul Nolte 稱，接下來的幾週，從債務的角度來看待企業營運將變得更加重要… 我不確定復甦是否會那樣強勁。