官網亮相！新iPhone SE搭載A13仿生晶片、4.7英吋螢幕

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒之際，延續先前 MacBook Air 和 iPad Pro 發表模式，最新一代 iPhone SE 終於在台北時間週三 (15 日) 晚間於蘋果 (AAPL-US) 官網正式亮相，名稱則延續上一代機型的「iPhone SE」。

全新 iPhone SE 搭載蘋果設計的 A13 仿生晶片，使用 4.7 英吋 LCD 螢幕，小於 iPhone 11 和先前幾款機型，但較原上一代 iPhone SE 4 英吋螢幕稍微大一些，機身則和 iPhone 8 類似，擁有 IP67 的防水防塵等級，並配有經典的 Touch ID 指紋辨識器及無線充電功能。

至於相機配置，蘋果採用 1200 萬畫素的單相機後置鏡頭，非雙相機或三相機配置，支援智慧 HDR 及人像模式拍攝，可拍攝最高達 60 fps 的 4K 高畫質影片，前置鏡頭則提供 700 萬畫素標準，蘋果稱此為有史以​​來最出色的單相機系統。

蘋果表示，iPhone SE 電池壽命與 iPhone 8 相近，觀看影片最長可達 13 小時，標榜 30 分鐘內即可從零電量，最高充到 50% 電量。

蘋果全球營銷高級副總裁 Phil Schiller 表示：「第一款 iPhone SE 受到許多用戶青睞，他們喜愛它的小尺寸、高性能和平價組合，新一代 iPhone SE 將延續這個偉大構想，並在各方面做出改進。」

iPhone SE 起售價為 399 美元，約新台幣 14500 元，儲存配置分為 64GB、128GB 以及 256GB，有黑色、白色與紅色特別版三種外觀可供選擇，台灣時間週五 (17 日) 晚間 8 點正式開放預購，下週五 (24 日) 開始發售。