開放經濟？美企高管警告川普：病毒檢測還不到位

美國企業高管週三 (15 日) 警告美國總統川普，美國的病毒篩檢能力還不足以開放經濟，強調聯邦政府需要「大幅增加」新冠肺炎 (COVID-19) 病毒的檢測，美國才能重新開放經濟，讓大眾恢復正常生活。

根據《華爾街日報》報導，美國總統川普週三與來自銀行、金融、餐飲、飯店和零售業等約 33 位企業高管進行電話會議，他們是新防疫小組的一環，將與川普共同探討如何在疫情有所減緩下，重振美國經濟。

川普推特 (圖片: 推特)

知情人士透露，企業高管認為美國目前病毒的檢測水平還不到位，不足以有效地重新開放經濟。

據報導，與會人員向總統川普表示，美國人需要進行更多新冠肺炎 (Covid-19) 的檢測，才能「有足夠的信心重返工作崗位、於餐館用餐或在零售門市消費。」

多數企業高管表示，他們正試圖要為自己的公司取得病毒檢測工具，以便篩檢自己的員工和客戶。

《華盛頓郵報》指出，美國近幾週的每日檢測人數約落在 12 萬至 14 萬之間，數據顯示美國平均檢測率仍落後於南韓、德國、加拿大和義大利。

紐約大學經濟學教授、諾貝爾獎經濟學獎得主 Paul Romer 建議，每天應該要有超過 2000 萬名美國人接受病毒檢測。

紐約州州長古莫 (Andrew Cuomo) 認為，在沒有疫苗的情況下，當局需要在美國人恢復正常生活前，對新冠肺炎病毒進行廣泛的檢測，並追蹤患者接觸史。

古莫目前帶頭呼籲聯邦政府擴大測試範圍，而他的建議也呼應了許多健康專家的訴求。

與此同時，美國參議院民主黨週三提出一項 300 億美元計畫，大幅擴增新冠肺炎的病毒測試。

參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 批評川普政府的在檢測方面至今依然效率不彰，他認為：「我們必須擴大病毒檢測力度，才能完成大範圍內的篩檢。」

舒默表示：「政府充其量只能漫無目的的分散檢測，最怕的是造成檢測的混亂。」