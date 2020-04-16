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全球新冠確診破200萬  紐約州要求民眾戴口罩 德國4/20重啟經濟

鉅亨網編譯羅昀玫
全球新冠確診破200萬  紐約州要求民眾戴口罩 德國4/20重啟經濟 (圖片：AFP)
全球新冠確診破200萬  紐約州要求民眾戴口罩 德國4/20重啟經濟 (圖片：AFP)
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週三 (15 日) 新冠疫情全球確診已飆破 200 萬例，然而，伴隨著某些國家 / 地區新冠疫情開始趨於穩定，這些國家正在考慮重新開放經濟，評估可能帶來的後果與「後疫情時代」的防護措施。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，全球 212 個國家淪陷，全球確診數已飆破 200 萬例，死亡人數亦突破 12.8 萬例。美國成為世界最大震央國，迄今確診超過 61 萬例，死亡逾 2.6 萬人，歐洲最大的經濟體德國確診破 13.4 萬例，死亡有 3555 例。

隨著美國疫情曲線趨緩，美國總統川普希望在 5 月 1 日之前復工，美國東岸七州 (紐約州、紐澤西、康乃狄克州、賓州、德拉瓦州、羅德島和麻州) 和西岸三州 (加州、華盛頓州、奧勒岡州) 週二已聯手，達成解除禁足令和重啟經濟的區域性協議。

紐約州長古莫 (Andrew Cuomo) 週三宣布簽署一項行政命令，要求州民在公共場合與他人接觸時必須戴上口罩。

古莫還表示，該州正在朝著新常態生活前進，但他也警告，只有疫苗出土，新冠危機才能結束。

週三德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 宣布逐步解封，下週一 (20 日) 起重新開放部分經濟活動。

週三德國總理梅克爾與 16 個州的州長開會後，宣布階段性解封計畫，對於面積達 800 平方米的零售商可能會在週一恢復營業，但業者必須制定良好衛生習慣計劃，並每兩週重新評估狀況。

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週三德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 宣布逐步解封計畫 (圖片：AFP)

她表示：「德國已經取得微弱的階段性勝利，但沒有太大的迴旋餘地，因此我們必須繼續集中精力繼續前進。」

德國學校將於 5 月 4 日重新開課，禁止大型公共活動將至少至 8 月 31 日。德國預計，防疫限制措施以及疫情大流行對全球需求的影響，至少在年中之前將保持經濟衰退。