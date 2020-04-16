Fed官員：5月將是美國企業存亡關鍵

聯準會亞特蘭大分行總裁 Raphael Bostic 週三 (15 日) 表示，隨著新冠肺炎疫情伴隨而來的停工，持續衝擊企業，美國企業最快將在 5 月面臨生死關頭，他敦促政府和銀行盡快提供救濟，以避免企業大規模倒閉潮。

Bostic 認為 5 月將是美國企業生死存亡的關鍵，他週三表示：「5 月將是企業存亡的關鍵時間點，屆時企業將面對種種重大挑戰，包括資金流動到償付能力。」

Bostic 表示，聯準會正積極採取行動，為了在危機期間支持市場，已提供高達 2.3 兆美元的信貸過渡機制，同時將利率調降至近零水準，此方案還包含擴大銀行對中小企業的信貸額度。

此外，Fed 總額 2.3 兆美元的貸款計畫將直接購買地方政府短期債券、透過銀行發放貸款給中小企業，並收購垃圾級債券。

Bostic 指出，但若企業大量關閉，聯準會的努力也無濟於事，要預防經濟陷入危機，很大因素得取決於醫療保健政策落實的速度，以及美國工人多快能重回工作崗位。

Bostic 說：「信貸能力越來越受到考驗，經濟已出現大範圍需求下滑，現金流如此之低，以至於企業消耗存款的速度加快 。」

Bostic 表示，儘管無法知道經濟前景將如何發展，但他認為美國經濟可能在第三季復甦，他認為接下來幾個月，最關鍵的是企業需要確保擁有充足現金，來應對停工後的經濟衝擊。

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