油價跌太慘！美國擬付錢要油商暫緩開採 未放棄原油關稅

《彭博》報導，川普政府考慮付錢給美國石油業者，要求他們暫緩開採石油，以減緩市場供應過剩局面，幫助油價止跌、油商免於破產。另外，美國官員表示，雖然 OPEC + 達成減產協議，但美國尚未放棄對進口原油課徵關稅的選項。

不具名的官員透露，美國能源部已草擬一項彌補石油業者的計畫，讓他們暫時不要開採多達 3.65 億桶原油儲備，等於把這些原油當作美國政府緊急庫存的一部分。

此消息帶動西德州中級原油 (WTI)5 月交割期貨回升到每桶 20 美元以上，WTI 週三 (15 日) 收盤跌破每桶 20 美元，是至少 18 年來首見。

WTI 價格走勢圖。(來源: investing.com)

聯邦法規已經允許能源部有權擱置多達 10 億桶緊急庫存，但並沒有說明應該存放在哪裡，這在法律上讓政府有空間可以自行決定，要把這些油存放在現行緊急庫存以外的任一地方，甚至打從一開始就禁止開採。

能源部傳出考慮付錢給油商的計畫前所未見，也凸顯在產量激增、防疫措施導致需求重挫下，川普政府想方設法援助國內鑽油業者。

包含 Wood Mackenzie 和 IHS Markit 在內，分析師預測在供給過剩下，到了夏天，將不再有多餘的儲油桶可以存放原油。

在原油無處可去的情況下，石油生產商通常會被迫停止生產和解僱工人。

對進口原油課關稅仍是選項

即使 OPEC + 達成歷史性的減產協議，國際油價仍連日走跌，高盛等分析師認為，由於沙俄價格戰拖了好幾週，如今減產不但太遲，力道也太小。沙、俄上週日同意，5 月到 6 月期間，每天減產 970 萬桶油，7 月到 12 月減產規模降為每日 800 萬桶。

美國總統川普先前曾威脅，如果沙烏地阿拉伯和俄羅斯無法達成減產協議，將對自兩國進口的原油課徵關稅。

美國國務院能源資源部高階官員 Francis Fannon 週三 (15 日) 表示，川普對進口原油徵收關稅仍是檯面上的選項之一，顯示美國希望確保減產協議確實執行。Fannon 說，減產協議距離實際落實還要一段時間，供給過剩局面不會馬上改變。

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