〈能源盤後〉原油走勢錯綜 Brent溫和收高 但WTI仍守在逾18年低點

週四 (16 日) 交易，原油期貨價格錯綜，Brent 原油溫和收高，但 WTI 原油持平收在逾 18 年的最低點。

在全球原油過剩的背景下，WTI 原油無法在每桶 20 美元的關鍵水準找到支撐力，因為主要經濟體防疫而施行封鎖，導致石油需求放緩，且預期供應過剩的情形會更嚴重。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，OPEC 與其盟國近期達成的減產協議令人振奮，但 IEA 等機構做出的需求報告推測這樣的減產程度不足以抵銷需求下降的衝擊。

「目前，仍不確定需求處於低檔的情形會有多久，也不清楚最終復甦的樣子會是如何，所以原油似乎正朝下的橫向整理，大約在 19 美元至 29 美元區間，可能會停留一段時間。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格持平收在每桶 19.87 美元。

根據道瓊市場數據，此為最前月契約自 2002 年 2 月 7 日以降最低收盤價。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 13 美分或近 0.5%，收每桶 27.82 美元，交易時間一直在漲跌間搖擺不定。

IEA 週三警告，今年原油需求將創紀錄下降 930 萬桶 / 日。週四 OPEC 下修原油需求預期，稱目前看到今年需求減少 680 萬桶 / 日。

近期需求前景仍是市場最聚焦的事情，分析師認為需求會持續下降到至少 5 月結束。

Rystad Energy 分析報告指出，「目前，我們預期 4 月受到的衝擊最大，原油需求估計 7250 萬桶 / 日，較去年同期下降 2760 萬桶 / 日，降幅達 27.6%。同樣的，5 月的需求預計也會下降 19.5% 或 1930 萬桶 / 日，降至 7970 萬桶 / 日。」

與此同時，歐美先前為抑制 COVID-19 疫情擴散而關閉經濟，現在歐美領導人開始重啟經濟。美國川普總統週四與全球領袖、美國各州長和議員討論疫情大流行的應對措施，並準備宣布各州重啟經濟時應遵循的事項。德國允許小商店自下週一起重啟營運。

Cieszynski 認為，如失業上升這一類負面的經濟數據讓原油庫存增加，且旅行 / 運輸的限制以及 GDP 下滑可能也會持續讓原油備感壓力。」

「然而，任何防疫封鎖出現放寬或解除的跡象時，都能讓石油獲得支撐力，

EIA 週三公布，上週 (4/10 止) 國內原油供應量增加 1920 萬桶，為連續第 12 週上升。

Cieszynski 認為，由於 OPEC + 已經大量減產，所以「下一個關注焦點是北美能源生產商的財報，約莫下週底會開始公布。」

德州鐵路委員會週二舉行聽證會，討論德州減產原油 20% 或約 100 萬桶 / 日的可能性，但目前預計 4 月 21 日再召開會議繼續討論。

與此同時，美媒週三報導，川普政府正衡量一項援助頁岩油生產商的計畫，以維持原油作為美國戰略儲備的一部分。

其他能源商品

5 月交割的汽油期貨價格下降 2.1%，收每加侖 70.51 美分。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.6%，收每加侖 94.63 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格逆轉上升 5.5%，收每百萬 Btu 1.686 美元，但本週仍處於下跌。

EIA 週四公布，上週 (4/10 止) 天然氣庫存報告增加 730 億立方英呎，大致符合分析師預期。根據 S&P Global Platts，分析師預期增加 710 億立方英呎。