〈台股盤前〉美股收黑 以台積電法說會前表演馬首是瞻

台股昨 (15) 日回補前波跳空缺口、衝破 10400 點關卡，終場上漲 114.27 點，以 10447.21 點作收，不過，美股今晨收黑，道瓊指數下跌 445.41 點，市場關注是否對台股帶來一定壓力，加上台積電下午法說會，台積電 ADR 跌近 2%，台股今天表現將以台積電表現馬首是瞻。

外資 14 日大舉買超台股 151 億元，出現久違的單日買超金額破百億元，不過，外資昨天馬上停手又轉為賣超 36.8 億元，仍與內資呈現對作局面，在期貨多單也大減 7265 口、淨多單降至 3.5 萬口，法人建議投資人對後市應謹慎看待。

台積電今日舉行法說會，證交所統計，該公司法說會前夕，高盛證券客戶率先以超過 305 元高價敲進，較昨日收盤價 287.5 元溢價達 6%，提前押寶意味濃厚；不過，台積電 ADR 今晨下跌 1.92%，較台積電現貨股價溢價 3.8%，台積電法說會前如何表現備受矚目。

公開資訊觀測站最新資料顯示，鴻海集團創辦人郭台銘 3 月買進鴻海股票 3,740 張，以鴻海 3 月股價均價 73.49 元估算，郭台銘合計斥資逾 2.74 億元，個人持股累計達 134 萬餘張，持股比 9.65%，郭台銘護盤買 3740 張，是否可以助攻鴻海表現值得關注。

日本遊戲機大廠任天堂宣布，本周起 Switch、Switch Lite 等熱門掌上型主機將恢復供貨。Switch 先前熱銷、一機難求，價格飆漲，市場看好，隨著供應鏈開始順利接鏈，旺宏、原相、瑞昱、立積、偉詮電、鴻準等供應鏈本季出貨將爆衝。

整體來說，台股自前低 8523 點反彈至今，已經拉出一波超過 1900 點反攻，隨著台股反彈至高位階水平，且台積電業績公布前，成為全球投資焦點，預料大盤指數重回波動區間，建議投資者宜先持觀望態度。