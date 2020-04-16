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中銀台北專案利率下調超過1% 國銀人民幣利率恐全面調降

鉅亨網記者王莞甯 台北
國銀恐全面下調人民幣存款利率。(鉅亨網資料照)
國銀恐全面下調人民幣存款利率。(鉅亨網資料照)
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台灣央行今 (16) 日公布 3 月銀行辦理人民幣業務概況，在全球央行積極寬鬆下，中國銀行台北分行提供的人民幣專案利率，今日最新數據已全面下調，各天期下跌幅度均超過 1%，即便是最高的一年期也僅剩 1.32%，央行直指，目前各銀行利率尚未反映中銀台北下調專案利率的影響，暗示接下來國銀恐全面下調人民幣存款利率。

央行指出，中銀台北今日最新專案利率分別為 1 個月期 0.59%，3 個月期 0.95%，6 個月期 1.09%，9 個月期 1.27%，一年期 1.32%，呈現全面下調，且調降幅度均達 1% 之多。

央行同步公布最新銀行對人民幣各天期的最高牌告利率，1 個月期為兆豐銀 2.1%、3 個月為兆豐銀 2.4%，6 個月為上海商銀 2.48%、9 個月為合庫銀 1.6%，而 1 年期是陽信銀的 2.45%；除了 3 個月期之外，其餘全數往下走。

3 月底全體國銀人民幣存款餘額人民幣略見回穩，來到 2521.27 億元，終結連 2 月下滑，轉為增 1.96 億元，增幅 0.08%。

另一方面，央行公布 3 月全體國銀人民幣存款餘額，變化不大，略較上月轉為增加人民幣 1.96 億元 (以下金額均為人民幣) 至 2521.27 億元，其中，指定銀行 (DBU) 人民幣存款餘額月增 6.72 億元至 2205.29 億元，月增 0.31%，國際金融業務分行 (OBU) 則減少 4.76 億元至 315.98 億元，月減 1.48%，變動幅度不大。

而 3 月 DBU 匯款總額較上月略減 24.49 億元至 810.87 億元，月減 2.93%，OBU 匯款因台商三角貿易支付所需，總額來到 540.81 億元，月增 107.55 億元，月增 24.82%，屬一般水準。

目前台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場仍居第二，僅次香港 6387 億元，高於新加坡 1180 億元和南韓 87 億元。

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