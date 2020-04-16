韓元與台幣REER差距創逾7年半來最大 我出口競爭力恐遭侵蝕

國際清算銀行 (BIS) 今 (16) 日公布，最新台幣實質有效匯率指數 (REER) 來到 106.86，連 2 月高於主要貿易對手國韓元 104.79，且差距較上月的 0.28 擴大至 2.07，創 2012 年 7 月以來最大差距，若此情況持續下去，台灣出口競爭力恐將落後南韓。

據觀察，過去有長達 78 個月韓元 REER 均高於新台幣，不過，今年已連續兩個月反轉此狀況，反映台幣在國際金融市場大幅震盪之下，表現相對穩健，相對之下韓元重挫，導致 REER 低於新台幣。

據統計，2-3 月台幣兌美元幾乎維持在平盤附近，略升值不到 0.05%，反觀韓元兌美元 2 個月來則重挫逾 1.8%，一來一往已使我國出口商面臨更大競爭壓力。

央行一向強調新台幣的管理浮動匯率制度，若調節匯市，是為減緩匯率過度波動而非扭轉趨勢，不過，隨著韓元 REER 近 2 個月來低於台幣趨勢略見成型，加上央行總裁楊金龍日前也表態，「熱錢大量且頻繁湧進台灣，近期的確相當辛苦」，後續仍有待觀察央行態度是否轉趨強硬。

依央行過去的作法，新台幣 REER 會大致維持在過去 36 個月移動平均值上下 5% 範圍內，以呈現動態穩定為主。