〈每日外資外匯觀點〉經濟面臨「冰桶挑戰」 避險資金押注美元

周三公布的美國零售銷售數據爆冷、企業財報黯淡，4 月紐約 Fed 製造業指數跌至 -78.2 創歷史最差紀錄，紐約油價期貨跌破 20 美元，資金轉向避險資產，推動美元指數一度漲至 99.9；周四全球武漢肺炎確診病例突破 208 萬，美元指數維持在 99.9 高檔附近震盪，今晚市場關注美國初請失業金、新屋開工數據、OPEC 月度原油市場報告，以及聯準會官員談話。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

西聯商業解決方案資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，近期美國經濟數據疲弱的程度前所未見，使得全球經濟更加黯淡，在投資者尋求更安全的押注下，美元再度受到強勁推升。

隨著疫情衝擊經濟的惡化程度升高，美國三周內初請失業金人數已達 1600 萬，市場預估美國 4 月 11 日當周初請失業金人數將再增 550 萬。高盛分析師指出，初請失業金數據將是評估美國衰退程度和何時重啟經濟最即時的硬數據。市場預期，此數據若表現持續糟糕，美元仍有望進一步上漲。

安聯 (Allianz) 首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 表示，不斷蔓延的疫情將導致各國延長去全球化，迫使企業將彈性置於保持靈活的能力之上。他同時發出預警，各國政府近幾周對民營企業進行了前所未有的干預，各經濟體將不得不清理各項貿易協議中剪不斷理還亂的「意大利麵碗」效應。

周三公布財報的美國銀行和花旗銀行表現令人失望，股價分別下跌 6% 和 5%，拖累美股金融股大跌，保德信金融集團首席市場策略師 Quincy Krosby 認為，這反映了經濟的全面癱瘓，更讓人關注的是經濟最快何時能復甦。不過，近幾周來，股市確實大幅上漲，並將出現持穩盤堅。

紐約聯準會製造業指數跌至 -78.2，創下歷史新低紀錄，斯巴達資本證券首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示，疫情持續籠罩下，消費者不肯花錢，是一系列危機的開始，預示著一場非常嚴重的衰退。

德國商業銀行外匯和新興市場分析師 Antje Praefcke 也認為，經濟數據持續爆冷，最壞的情況可能將會到來，市場將面臨兜頭而來的「冰桶挑戰」，市場風險厭惡情緒將上升，並再次推升美元走高。