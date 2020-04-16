新iPhone SE 4/24登台 中華電不預購直接開賣 遠傳預購贈早鳥禮

蘋果公司 (AAPL-US) 發表新款平價 iPhone SE，台灣官網預計明 (17) 日晚上開放預購、24 日上市，5 家電信商也陸續推出購機活動，其中，電信龍頭中華電 (2412-TW) 不辦預購，直接在 24 日開賣新機；遠傳 (4904-TW) 則祭出早鳥禮優惠。

電信三雄中，僅有遠傳祭出早鳥禮方案，即刻起遠傳全台門市、網路門市同步開放線上登記，其中網路門市祭出加碼優惠，取貨後加贈無線充電盤；中華電則從 4 月 24 日起，在全台 500 多間指定服務據點開賣新機。

台灣大 (3045-TW) 表示，從即刻起，消費者可在全台 myfone 門市、網路門市預約新機；明晚 8 點起，momo 購物網、myfone 購物開放 iPhone SE 限量預購。

台灣之星宣布，自明日晚間 8 點開放新機預購，搭配月租 599 元起，享不限速上網吃到飽，手機最低 0 元帶回家；亞太電指出，將於 4 月 24 日起正式開賣全新 iPhone SE，提供消費者手機搭配資費的優惠組合。

第二代 iPhone SE 共推出三種顏色，分別為黑色、白色及紅色，最大容量 256GB 售價僅 2 萬元。

新機功能方面，搭載與 iPhone 11 系列相同的 A13 仿生晶片、4.7 吋 Retina HD 螢幕、相機搭載 1200 萬畫素 f/1.8 光圈的廣角相機，並回歸 Touch ID 指紋辨識功能，市場預期，iPhone SE 可望帶動換機潮。