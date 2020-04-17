美油商迄今最大減產幅度 康菲今年大砍三成

原油需求急凍之下，康菲石油 (COP-US) 週四 (16 日) 宣布減產、減支，今年美國產量減少 30%，是美國主要油商迄今最大的減產幅度。

康菲表示，北美每日原油產量將減少 22.5 萬桶。執行長 Ryan Lance 在電話會議中向分析師說：「我們不想以這樣的價格出售石油，我想你們會看到更多這類情況。」

據路透統計，美、加兩國業者已公布的減產規模合計達到每日 72.9 萬桶。

美國油商減產速度之快，已經超越美國政府最近一次的預測。能源顧問公司 Rystad Energy 說，到 12 月底，美國油商總計每日產量較疫情爆發前短少 215 萬桶。

OPEC + 本月承諾把 5 月每日產量減少 970 萬桶，並呼籲美國、挪威、巴西等國家一同減產，以支持自己的能源產業。

美國政府無權要求私人公司減產，但由於美國輸油管和儲油桶迅速被過剩的石油填滿，加上煉油業對原油需求不斷下降，油商已經關閉油井。

包括雪佛龍 (CVX-US)、西方石油 (OXY-US)、Diamondback Energy 都已經削減支出。而埃克森美孚 (XOM-US) 日前將資本支出大砍 30%。整體而言，今年油企的資本支出平均縮減 22%。

康菲也將把今年資本支出目標下修至 43 億美元，比最初訂定的目標減少 23 億美元或 35%。康菲今年資本支出目標原本定在 65 億至 67 億美元，3 月 18 日已經減少 7 億美元，如今再度調降。

康菲撤回 2020 年財測，並暫緩發布進一步的財務指引，主要考量到疫情持續性和不確定性、市場動盪等因素。康菲將於 4 月 30 日公布第 1 季財報。