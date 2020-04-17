台積電展望正向 一度漲逾6%重回300元 單日市值增4500億元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (16) 日召開線上法說會，雖受肺炎疫情影響，下修全年產業與公司展望，但今年營收仍將優於產業平均數，激勵今 (17) 日股價跳空開高，早盤最高大漲逾 6%，站上 304 元，重回 300 元關卡，並創近 1 個月以來新高，單日市值增加超過 4500 億元，攀升至 7.88 兆元。

台積電估第 2 季營收達 101 至 104 億美元，季減 2.04 至季增 0.87%，高標有機會改寫去年第 4 季寫下的新高紀錄，若以 1 美元兌換新台幣 30 元計算，第 2 季新台幣營收估達 3030 至 3120 億元，毛利率估 50-52%，營益率 39-41%，維持高檔。

台積電總裁魏哲家表示，目前未看到客戶需求趨緩，高效運算產品受惠居家工作趨勢驅動，需求更強勁，但近來受新冠肺炎疫情影響，手機需求已較先前預期疲弱，且由於肺炎疫情對市場帶來不確定性，保守看待下半年市況。

也因疫情干擾，台積電下修今年產業與公司展望，估晶圓代工產值年增 7-13%，低於上季預估的 17 %，就台積電而言，受惠高效運算動能優預期，樂觀看今年營收仍可成長 14-19%，並看好未來幾年高效運算、5G 需求，將持續布局先進製程，今年資本支出金額維持不變，約 150 至 160 億美元。

由於先前市場普遍預期，台積電將大幅下修今年營收展望，甚至恐無法達到雙位數成長，資本支出也可能同步下調，而在法說釋出的訊息優預期下，周四台積電 ADR 開高走高，大漲 5.52%，收在 52.4 元，也寫近 1 個月新高。