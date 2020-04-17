亞諾法血清檢測試劑 初步月產能2.5萬人份

亞諾法 (4133-TW) 今 (17) 日宣布，攜手台灣亞洲基因共同建置第一階段 COVID-19(新型冠狀病毒)血清 IgM IgG 快速檢測試劑產能，估 5 月底前月產能可達 2.5 萬人份，預計今年 5 月中完成申請歐洲 CE-IVD 認證。

亞諾法表示，台灣亞洲基因專注免疫分析檢驗技術及層析原理應用，且具有快速檢測試劑的 GMP 製造認證，其中，IgM IgG 快速檢測試劑將於台灣亞洲基因台南新廠進行生產。

亞諾法指出，初步規劃 5 月底前，檢測試劑產能可達 2.5 萬人份，若機台產能與人工配置經評估可行性後，月產能上看 10 萬人份。

此外，該產品預計 5 月中完成申請歐盟 CE-IVD 認證，同時向美國 FDA 提交美國緊急使用授權 (EUA) 申請。

亞諾法表示，當前 COVID-19 檢測，是使用 RT-PCR 核酸檢測方式鑑定病毒基因組中的特定基因序列，作為感染判定依據，亞諾法建立 COVID-19 血清 IgM/IgG ELISA 檢測試劑，同樣利用 RT-PCR 核酸檢測方式，可用於篩查且辨別確診患者，可控制病毒進一步擴散，也可提供抗體免疫反應的指標依據。