台積電財測、展望雙優預期 後市外資看法多空分歧

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 首季財報、第 2 季財測及全年營收成長預估，均優於外資預期，不下修資本支出也讓外資驚喜，相繼上調今年 EPS 預估，由逾 14 元上調至超過 15.5 元，但對台積電後市展望，外資看法不一，2 家外資上調目標價，最高看至 341 元，也有 2 家外資下修目標價，最低砍至 279 元。

美系外資指出，雖然台積電預期，半導體產業下半年將開始去化庫存，恐使第 3 季營收低於以往旺季水準，但第 1 季財報，及第 2 季財測、全年營收展望均優預期，且居家辦公推升高效運算需求強勁，加上 5G 持續佈建，抵銷智慧型手機與車用半導體的疲弱表現，仍看好台積電後市，目標價由 338 元上調至 341 元。

另一家美系外資則表示，先前對台積電今年獲利保守看待，但在其釋出全年仍可望達雙位數成長的展望後，大幅上修對台積電的獲利預估，並持續看好其在市場的領先地位，且股利政策持穩，目標價由 305 元上調至 327 元。

不過，也有美系外資對台積電短期營運動態審慎看待，雖然財測優預期，但外資認為，下半年客戶庫存調整將是最大隱憂，未來幾個月內，隨著客戶需求縮減，台積電下半年展望可能會惡化，甚至進一步下修對全年的營收展望，受客戶恐在下半年大幅去化庫存影響，台積電今年營收可能無法達雙位數成長。

日系外資指出，台積電雖表示，近期沒有客戶砍單，但在預期客戶受終端需求疲弱影響，可能砍單的情況下，看淡台積電下半年展望，目標價由 360 元下修至 325 元。

亞系外資指出，台積電坦言下半年將面臨客戶需求放緩與庫存影響，並預估今年智慧型手機出貨量將年減 7-9%，但外資估將衰退達 1 成，對台積電營運貢獻不如先前樂觀；繼前次下修目標價至 289 元後，再度下調至 279 元，為外資中罕見將台積電目標價砍至 300 元以下者。