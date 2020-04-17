〈中經院經濟預測〉內外皆冷 重手砍台灣GDP至1.03% 僅能驚險「保1」

中華經濟研究院今 (17) 日發布最新台灣經濟成長率 (GDP) 預估值，一口氣降至 1.03%，較原先預測值 2.34% 大幅下修 1.31 個百分點，僅可驚險「保 1」，是目前國內智庫中最低的預測值，更甚台灣央行的 1.92% 和元大寶華綜經院的 1.5%；中經院院長陳思寬直指，今年成長模式可謂「內外皆冷」，各季 GDP 預估值分別為 1.83%、-0.12%、0.52%、1.86%，第二季 GDP 更將見到負值。

陳思寬表示，疫情重創全球經濟，台灣防疫成果雖舉世共睹，但成長也面臨嚴峻考驗。

就各季來看，2 月起頻傳斷鏈危機，但海關進出口維持正向成長，第 1 季成長受害相對較輕微，不過，3 月下旬起歐美疫情走勢嚴峻，壓縮國外需求，加上內需因疫情防範消費活動銳減，恐使第 2 季 GDP 出現負值。

進入下半年後，在主要國家或解除管制的情形後，成長頹勢有望略有改善。

而就內需來看，中經院估民間消費年成長率僅 0.16%，民間投資轉為 - 0.34%。

中經院說明，今年國內投資因不確定增高，廠商投資決策多處在觀望，加上去年台商回流投資熱絡，比較基期偏高，因此，預料民間投資成長率將轉負，預估整體內需貢獻 GDP 約 0.64 個百分點，其中，民間消費僅貢獻 0.16 個百分點，資本形成貢獻 0.30 個百分點。

至於外貿部門，由於淨輸出 (國外淨需求) 規模仍大於輸入，因此可維持正向貢獻 0.39 個百分點。

另外，中經院預測全年 CPI 年增率為 0.58%，年增 0.02 個百分點，暫無通縮疑慮。

至於失業率，隨著旅遊、餐飲和住宿等行業飽受疫情衝擊，勞動市場情勢相對嚴峻，估全年平均失業率約 3.85%，較去年上揚 0.12 個百分點。

不過，中經院提到，明年全年經濟將明顯回溫，預估 2021 年台灣 GDP 將回升至 2.62%，CPI 年增率為 0.83%，而全年平均失業率約為 3.83%。