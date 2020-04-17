〈台股盤後〉台積電、權值股點火 放量大漲221點周線連4紅

在美股盤後大漲、台積電法說釋出優於市場展望帶動下，台股今 (17) 日一度突破 10700 點大關，但午盤過後賣壓出籠漲幅收斂，終場加權股價指數上漲 221.56 點或 2.14%，收在 10597.04 點，為近一個月高點，成交量則放大至 2309.58 億元，周線連 4 紅。

觀察權值股今日表現，權王台積電開高重回 300 元關卡，終場大漲近 7%，收在 306.5 元，收復季線，創近 1 個月以來新高，大立光也大漲逾 3%，重回 3850 元，鴻海也有 2% 漲幅，其他權值股，智邦、鼎固 - KY、億豐、研華、矽力 - KY、巨大也都有 4% 漲幅。

盤面上台積電膝關設備供應鏈表現也不俗，帆宣、家登、弘塑、京鼎等漲幅皆逾 2%，而防疫概念股則續強，中化生、合一、亞諾法、中天接亮燈漲停，南六、大江、美德醫 - DR 表現也不俗。

另一方面，LED 指標大廠晶電加碼投資台灣，今也有 3% 以上漲幅，帶動同族群光鋐、兆遠燈漲停，金融族群今表現也不俗，國泰金、開發金、富邦金、兆豐金等皆力守盤上。

遊戲股則相對弱勢，鈊象跌逾 7%，大宇資、宇峻、網龍、傳奇、橘子也在盤下，散熱族群中超眾、泰碩、雙鴻等也在盤下。

法人表示，台股今在台積電領軍下創波段新高，但上檔面臨季線 10854 點壓力，加上全球疫情仍未明朗，短線仍須慎防回檔壓力，隨著企業即將公布第 1 季財報，投資人可關注業績表現和產業展望。